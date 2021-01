Sandra Milo indignata per le foto pornografiche: "Non ne posso più!"

Anche se ha 87 anni, Sandra Milo sa bene come mantenersi giovane, soprattutto nello spirito. La sua allegria contagiosa, il sottile umorismo e quell’aria da svampita che nasconde ma non offusca la sua straordinaria intelligenza la rendono oggi più che mai una donna “moderna”, che come tale ha deciso giustamente di sbarcare anche sui social network.

E così, come tutte le sue colleghe più giovani, ha aperto un suo profilo ufficiale su Instagram che ha imparato a gestire lei stessa. Nell’arco di pochi mesi, il profilo è stato seguito da migliaia di follower di tutte le età. Moltissimi sono gli uomini e proprio questo è il tasto dolente: molti di loro, infatti, sono tutt’altro che dei gentiluomini.

Lo sconcerto di Sandra Milo: su Instagram gli uomini le fanno proposte e mandano le foto del loro membro

Scatenando la stupore e anche l’ironia del web, Sandra Milo ha fatto sapere attraverso il suo profilo sul popolare social network di ricevere ogni gorno proposte di conoscenza e addirittura di incontro da parte di uomini giovani e meno giovani. Alcuni ovviamente sono fake, ma la maggior parte di loro ha delle foto e un’identità reale. Alcuni sono insistenti, ma il vero problema sono quelli che si spingono oltre, arrivando a mandare alla Milo delle foto.

Non dei selfie, bensì foto molto “particolari”, ovvero… porno! Sconcertata e indignata, Sandra Milo ha spiegato che spesso e volentieri riceve foto di membri maschili e questa foto giustamente la cosa la infastidice non poco. “La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale” ha scritto l’attrice nel suo post. E ancora, con la sua naturale simpatia ha sottolineato: “Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo”.

Poi Sandra è tornata seria e ha lanciato un appello a quanti le scrivono per proporsi velatamente oppure in modo fin troppo diretto. Ha ribadito di non essere interessata a conoscere uomini, men che meno sui social; l’unica cosa che le interessa, ha affermato, è lo scambio simpatico e affettuoso con i fan: loro sono gli unici autorizzati a scriverle!