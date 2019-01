Sandra Bullock svela la sua cotta per Keanu Reeves nata sul set di Speed

Sandra Bullock è una delle attrici più simpatiche e apprezzate di Hollywood. A consacrarla come star planetaria del mondo del cinema, è stato senza dubbio Speed, film da lei interpretato nel lontano 1994 al fianco di Keanu Reeves. Oggi, a distanza di 25 anni dal lancio della pellicola che vinse due premi Oscar, per Sandra Bullock quell’esperienza sul set continua a significare davvero molto.

Oltre a rappresentare una svolta nella sua carriera in cui ha fatto incetta di premi e nomination, Speed fu anche uno dei momenti in cui si prese una bella cotta per un altro uomo. Come ha avuto modo di confessare durante il programma The Ellen DeGeneres Show, recitare al fianco di Keanu Reeves non è stato affatto semplice. L’attrice, che all’epoca non aveva nemmeno 30 anni, si innamorò infatti perdutamente del collega.

Mantenere il self-control divenne quindi un’impresa, specie nel momento in cui lui le rivolgeva la parola, o più semplicemente la guardava. In quel caso l’attrice cercava di mascherare tutto il suo imbarazzo con una risatina isterica.

Ciononostante Sandra Bullock ha dovuto ammettere che Keanu Reeves non ha mai ricambiato i suoi sentimenti, né tanto meno le ha proposto una cena romantica o di incontrarsi fuori dal set. “Non siamo mai usciti insieme. Penso ci fosse qualcosa di me che a lui non piaceva” ha aggiunto l’attrice di Ricatto d’amore. Ad ogni modo sono rimasti buoni amici proprio perché la loro amicizia non ha mai avuto modo di trasformarsi in qualcosa di diverso.

E sempre durante il talk show, Sandra Bullock ha voluto ribadire quando fosse irresistibile ed affascinante Keanu durante le riprese. “Ripenso a quanto dolce fosse Keanu Reeves, e quanto bello!”. Oggi però che di anni ne ha 54, quell’esperienza è definitivamente archiviata: la star di Ocean’s 8 è da più di tre anni felicemente legata al fotografo Bryan Randall.