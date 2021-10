Samy Youssef vuole far parte di "U&D": "Maria, mettimi sul trono"

L’avventura di Samy Youssef, nonostante le aspettative per il suo passato non proprio semplice, è stata del tutto deludente durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il modello ha perso, in maniera del tutto inaspettata, al televoto contro Nicola Pisu e Amedeo Goria, quest’ultimo eliminato pochi giorni dopo. Infatti, almeno inizialmente, la sfida a due formata da Samy e il giornalista sportivo sembrava segnata, dal momento che Youssef poteva contare sui circa dieci mila follower.

Samy Youssef vuole continuare a fare televisione

Come riportato dal sito “Donna Pop” Samy, in questi giorni, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv”, diretto da Riccardo Signoretti. Il ragazzo, oltre a essere ospite fisso negli studi di Canale 5 come ex concorrente del “GF Vip”, non sembra voler abbandonare il panorama televisivo.

Infatti, approfittando di questa lunga chiacchierata, si autoinvita da Maria De Filippi come prossimo tronista, dal momento che è single e sta cercando l’amore della vita: “Ora vorrei innamorarmi. Al giorno d’oggi non è facile trovare la persona giusta. Forse Maria De Filippi potrebbe aiutarmi. Penso che Maria De Filippi sia una persona professionalmente molto stimolante. Uomini e Donne, poi, è proprio un bel programma, mi piace davvero. Cerco l’amore, Maria, mettimi sul trono. Mi piacerebbe avere una fidanzata, una persona che mi ami. La mia ex coinquilina Jessica era perfetta caratterialmente, però non mi piaceva fisicamente”.

Per il momento si tratta solamente di un invito, siccome i posti da tronisti a “Uomini e Donne” sono tutti occupati. Per il futuro comunque non va escluso nulla, dal momento che la storia di Samy Youssef, insieme al suo caratterino, possono essere dei fattori importanti per una trasmissione così seguita come quella condotta da Maria De Filippi.