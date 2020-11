Samantha De Grenet rivela di aver sconfitto il Covid-19: "Il secondo tampone è risultato negativo"

Come un fulmine a ciel sereno la conduttrice Samantha De Grenet, con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, rivela di aver avuto il Covid-19. Fortunamente però questo resta solamente un lontano ricordo, dal momento che il secondo tampone è risultato negativo.

Fino a questo momento, come dichiarato dalla diretta interessata, non ha voluto svelare nulla dietro alle sue condizioni di salute dal momento che non ama parlare di se. Con questo però vuole dare un messaggio di speranza a tutti, mostrando tutta la sua vicinanza alle persone che stanno ancora lottando contro il coronavirus.

Il post di Samantha De Grenet

Il lungo post inizia proprio con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi che dichiara di non ama parlare di una faccenda fino a quando non è risolta, per poi annunciare di aver contratto nei giorni scorsi il Covid-19: “Anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono ‘cuccata’ e dove momenti di stati di ansia e paura facevano da padrone”.

Per fortuna però le cose ora sono decisamente migliorate: “Oggi ho fatto il mio secondo tampone e per fortuna è NEGATIVO… non avete idea la gioia! Certo fisicamente non sono ancora al 100% e ne avrò ancora per un bel po’, almeno così mi dice chi ci è passato prima di me”. Si dichiara comunque molto felice di questo risultato, dal momento che vuole concedersi una bella passeggiata sperando di poter incontrare i suoi parenti nel minor tempo possibile.

Il nome di Samantha De Grenet quindi si aggiunge alla lunga lista dei personaggi famosi che hanno contratto il Covid-19. Nei giorni scorsi Gerry Scotti e Carlo Conti rivelano questa brutta notizia, ma fortunatamente ora entrambi sono usciti dall’ospedale.