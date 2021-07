Samantha De Grenet parla della sua malattia: "Oggi sono una donna felice"

Negli ultimi giorni Samantha De Grenet è ritornata al centro della cronaca rosa per un’intervista rilasciata da Antonella Elia nella trasmissione “Belve“, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Difatti, tra i tanti argomenti parlati, l’ex valletta di Raimondo Vianello non ha potuto evitare alcune domande sul “Grande Fratello Vip”.

Parlando della sua furente lite con Samantha De Grenet, che secondo le indiscrezioni avrebbe causato il suo addio dal “GF Vip”, Antonella Elia afferma di non essersi mai pentita per quel faccia a faccia, rivelando di aver lanciato alcune frecciatine solamente con il solo scopo di far ridere il pubblico.

Samantha De Grenet parla della sua malattia

Inizialmente la De Grenet ha voluto commentare le parole della Elia sul suo profilo Instagram, accusandola di aver parlato dell’argomento del body shaming con una superficialità allucinante. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ricorda che, a causa di questo delicato argomento, ci sono centinaia di ragazzi che ne soffrono ogni giorno.

L’ex gieffina però ha voluto rilasciare anche una intervista al settimanale “Gente“, diretto da Monica Mosca, in cui parla della sua malattia: “Oggi sono una donna felice, appagata, che ha combattuto per la sua famiglia. Dopo quello che mi è successo, forte, lo sono diventata ancora di più. Nell’estate del 2018, ho scoperto di avere un tumore al seno. Nella grande sfortuna di essermi ammalata, sono riuscita a prendere il male in tempo ed a guarire”. Dopo aver affrontato la malattia Samantha rivela di essere passata ad adottare uno stile di vita più sano dando più importanza a ciò che mangia a tavola.

Parlando invece del suo compagno Luca Barbato, sposato nel 2005 ma con separazione avvenuta l’anno successiva ma che si sono poi risposati nel 2015: “L’amore tra di noi non era mai finito ma l’arrivo di nostro figlio, desiderato e amato tantissimo, ci aveva destabilizzato”.