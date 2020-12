Samantha De Grenet minaccia di morte Stefania Orlando: "Cacciatemi"

Che tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando i rapporti non fossero dei migliori lo sapevano un po’ tutti. Pur conoscendosi da anni, le due show-girl non sono mai state amiche e questo incontro nella Casa più spiata d’Italia sembra non abbia fatto piacere a nessuna delle due. E in men che non si dica è esplosa la tensione. L’atmosfera si è fatta pesante già dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, quando Stefania ha nominato Samantha.

La De Grenet si è risentita moltissimo e si è sfogata affermando che la Orlando aveva cominciato a stuzzicarla sin da quando aveva messo piede in Casa, lanciandole frecciatine e sguardi non proprio amichevoli. A onor del vero, però, quella maggiormente aggressiva delle due è parsa Samantha, che nel pomeriggio si è sfogata in giardino con l’amica Sonia Lorenzini usando parole pesantissime – da squalifica – contro Stefania.

Anche Samantha De Grenet rischia di uscire? Le parole da squalifica

Tutto è cominciato con una banale lite in cucina. Samantha De Grenet stava sciacquando i piatti quando Stefania Orlando le si è avvicinata e le ha chiesto di non mettere le pentole ad asciugare su una teglia. Questo perché i “vecchi” gieffini sin dall’inizio fanno in un altro modo, ovvero preferiscono asciugare i piatti appena lavati con uno straccio, così da riporli subito al loro posto.

La De Grenet si è risentita moltissimo per questo semplice appunto da parte della collega e le ha fatto notare con voce inviperita che fin quando le faccende le fa lei, le fa a modo suo. Quando toccherà agli altri, faranno quello che vogliono. Ma la cosa non è finita lì. Se infatti Stefania se n’è andata con un’alzata di spalle, Samantha ha continuato a fremere di rabbia.

Subito dopo ha raggiunto in giardino l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, entrata in Casa assieme a lei e allo squalificato Filippo Nardi, e si è sfogata dicendo delle cose tremende sulla rivale, che ha addirittura minacciato di morte. “Io la uccido! Ho detto che la uccido!” ha tuonato, “cacciatemi pure!”.