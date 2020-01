Samantha De Grenet colpita da un brutto male

L’hanno curata a lungo per un brutto male, facendola rimbalzare da un ospedale all’altro dove, a turno, è stata costretta alle indagni diagnostiche più disparate. Samantha De Grenet, ex showgirl e opinionista televisiva, ha trovato la forza d’animo di raccontare della malattia che l’ha perseguitata per oltre un anno.

Tante le emozioni che si sono vissute nel corso di una recente puntata della trasmissione tv “Vieni da me“, condotta su Rai Uno da Caterina Balivo. La 49enne romana, amorevole madre di Brando e fedele moglie di Luca Barbato, si è sbottonata nel corso di una lunga intervista, raccontando di esser stata messa di fronte a una dura prova: un brutto male improvviso, un’ardua batosta che ha saputo affrontare con ottimismo e coraggio.

La soubrette degli anni 2000 ed ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” ha deciso di parlare di questo suo calvario personale, ripercorrendo con dolore il suo dramma: “Il 2018 non è stato un anno felicissimo. Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato”, ha dichiarato Samantha De Grenet, tra l’amarezza e la consapevolezza.

“È passato un anno ormai da questa cosa… Non è mai tutto finito (…) Ho metabolizzato, sono quasi pronta e spero che quando riuscirò a parlarne, senza piangere, senza impietosire, senza quelle robe brutte, di dare forza ad altre donne che magari hanno passato o passano quello che ho passato io”, ha spiegato alla conduttrice Rai Caterina Balivo.

Samantha De Grenet, con grande dignità e riservatezza, ha voluto mantenere la privacy su ciò che le è accaduto da un anno a questa parte, evitando di divulgare la propria tragedia ai giornalisti o, peggio ancora, in chiassosi salotti tv. Non ha voluto dirlo a nessuno e ha tenuto nascosta la vicenda, fintantoché non è guarita in toto dal “brutto male”, così come lo apostrofa lei.

Oggi, a distanza di 2 anni, le condizioni di salute di Samantha De Grenet sono migliorate, è tornata a vivere la sua vita normalmente, ma ha deciso di restare ugualmente sul chi va là, al fine di tenere sotto controllo il proprio stato di salute.