Samantha De Grenet attacca Antonella Elia: "Per me è il nulla"

La vicenda tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, capitata durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, ha fatto immediatamente scalpore. La fidanzata di Pietro Delle Piane infatti, entrando nella casa del reality show, l’accusa di essere ingrassata rispetto al passato e di star cedendo al peso dell’età.

I duri attacchi di Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet non sarebbero piaciute a Mediaset, e probabilmente per questo motivo sarebbe stata fatta fuori dal programma venendo così sostituita da Adriana Volpe. Va detto che anche l’altro opinionista, Pupo, ha deciso di lasciare gli studi di Cinecittà facendo spazio a Sonia Bruganelli, conosciuta per essere la compagna di Paolo Bonolis.

Samantha De Grenet attacca Antonella Elia

In una recente intervista rilasciata a “Belve“, trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani, la Elia ritorna nuovamente su questo argomento. L’ex opinionista rivela di non essersi mai pentita per le due parole dette nei confronti di Samantha De Grenet, rivelando che lei insieme alle sue amiche si fanno bodyshaming dalla mattina alla sera io e le mie amiche criticando il loro aspetto e peso.

Come ci si poteva aspettare Samantha De Grenet non prende benissimo le parole di Antonella Elia. Come riportato dal sito Biccy l’ex gieffina ha voluto rispondere alle sue accuse con un lnugo video pubblicato su Instagram ove dichiara: “Credo che la “signora” che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista dimostra la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità ed educazione. Parla di bodyshaming con una superficialità allucinante senza minimamente rendersi conto che ci sono persone che ne soffrono. Non mi interessa nemmeno rispondere in quanto per me la “signora” è il nulla“.

Le dure dichiarazioni di Samantha De Grenet al momento non hanno ricevuto nessuna risposta da parte di Antonella Elia, ma non va escluso che nelle prossime settimane l’ex spalla di Raimondo Vianello potrebbe prendere la palla in balzo per continuare ad attaccarla.