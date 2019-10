Samanta Togni attaccata sui social

Samanta Togni, celebre ballerina da molti anni del programma di Rai1 Ballando con le Stelle, è stata intervista da Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane. La ballerina durante l’intervista ha raccontato di stare vivendo un periodo molto felice accanto al suo compagno Mario Russo, che di professione fa il medico, e che i due hanno intenzione di sposarsi presto e di vivere insieme la loro vita.

Questo periodo felice e fortunato che Samanta Togni sta vivendo però è minacciato dagli attacci sui social degli hater che non le lasciano tregua. La ballerina ha infatti amesso che, come capita a molti personaggi famosi, anche lei è vittima di continui attacchi sul web. Alcuni utenti addirittura l’avrebbe insultata anche per il suo ruolo di madre, giudicandola non all’altezza del suo ruolo per via delle sue relazoni con altri uomini, l’hanno accusata di “cambiare uomini come se fossero figurine”.

Samanta Togni ha replicato a queste accuse che una brava madre non si giudica da quante relazioni ha avuto nella vita, ed inoltre lei è una donna indipendente che fa un lavoro spendido e se in una situazione non si trova bene non è obbligata a rimanerci. Ha parlato anche di suo figlio dicendo che è un ragazzo molto intelligente e che è dalla sua parte.

Tutto questo odio ovviamente ha sconvolto la Togni che a queste persone ha risposto in questo modo: “Sono persone infelici che non accettano la felicità altrui. Mi dispiaccio per loro. Io voglio essere felice, giudicatemi pure. Per fare questo percorso, probabilmente, ci vuole anche po’ di coraggio. Le persone che questo coraggio non l’hanno trovato non accettano chi l’ha avuto“.

In conclusione quindi anche la ballerina Samanta Togni è rimasta vittima, come tante altre persone famose e non, dell’odio che sui social si trova molto spesso, ma ha apertamente dichiarato di fregarsene e di andare avanti per la sua strada.