Salvo Veneziano ricorda Pietro Taricone a 10 anni dalla scomparsa

Pietro Taricone ha conquistato la notorietà grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del reality show “Grande Fratello“, nella quale però si classificò solamente in terza posizione. Dopo l’esperienza nella trasmissione ha intrapreso la carriera di attore, recitando in alcuni telefilm come “Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi” e “Codice rosso”.

L’ex gieffino è stato anche un grande appassionato di paracadutismo, che purtroppo gli è costato la vita. Nella mattina del 28 giugno, a causa di un errore nel calcolo dei tempi dell’apertura del paracadute è precipitato al suolo durante un lancio nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni. Pietro Taricone è deceduto nelle prime ore del 29 giugno presso l’ospedale Santa Maria di Terni.

Il ricordo di Salvo Veneziano

Salvatore Veneziano e Pietro Taricone si sono conosciuti durante la prima edizione del “Grande Fratello“. Salvo si è classificato addirittura al secondo posto, davanti proprio a Pietro, perdendo in finale con Cristina Plevani, amata dal pubblico soprattutto per la sua relazione avuta nella casa con Pietro Taricone.

Con un post su Instagram Salvo ha voluto ricordare il suo amico: “Ricordo quella maledetta chiamata come se fosse oggi… Mi rimbomba ancora nella testa dopo 10 anni. Caro Pietro spero tanto che tu mi abbia perdonato, che ho portato dentro di me un rancore micidiale per la mamma di tua figlia, perché per me “la colpa era sua” con quella passione del paracadutismo”. Veneziano rivela di essere stato molto stupido a pensare una cosa del genere.

Il ricordo di Salvo nei confronti di Pietro Taricone termina con le seguenti parole: “Chiedo scusa anche alla tua compagna. Comunque io personalmente ti porterò sempre dentro di me”. Ma non è la prima volta che Salvo Veneziano ricorda il suo amico. Infatti, prima di entrare nella casa durante la quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, ha rivelato di voler dedicare il suo ingresso alla mamma di Pietro Taricone.