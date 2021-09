Salvo Veneziano attacca Signorini per aver chiamato Tommaso Eletti al "GF Vip": "Per te contano solo gli ascolti"

L’ingresso di Tommaso Eletti, ex concorrente di “Temptation Island” insieme a Valentina Nulli Augusti, sta facendo molto discutere, al “Grande Fratello Vip” sta facendo molto discutere. La prima ad attaccare Alfonso Signorini è stata Selvaggia Lucarelli, dal momento che accusa il conduttore di aver chiamato il ragazzo solamente per alzare un po’ l’indice di share e mettendo da parte il rispetto per il mondo femminile.

Alle critiche si sono aggiunti anche i telespettatori sui social network, ove tanti sono convinti che l’ingresso di Tommaso Eletti può essere sin da subito un flop per il “Grande Fratello Vip”. Lo stesso 21enne comunque è molto bravo a far parlare di se, siccome durante la prima presentazione ha rivelato di non conoscere nessuna delle due opinionisti, scaturendo così un’altra lite a distanza con Sonia Bruganelli.

L’attacco di Salvo Veneziano ad Alfonso Signorini

Dalla parte dei “non convinti” per l’ingresso di Tommaso troviamo Salvo Veneziano, conosciuto per essere stato il “pizzaiolo siciliano” del “Grande Fratello”. Oltre ad aver partecipato a una delle primissime edizione del reality, negli anni scorsi è stato chiamato dal conduttore per far parte della quarta edizione prima di essere squalificato per le frasi sessiste su Elisa De Panicis.

Sul suo profilo Instagram Salvo ha attaccato sia il programma in generale che Alfonso Signorini: “Tutti paladini per i diritti delle donne! Chi scelgono nel cast del nuovo ‘GF Vip’? Il signor Tommaso conosciuto tramite un altro reality nel quale é emerso per la sua ‘eccessiva possessività patologica’ nei confronti del genere femminile. Che strano, eh? Ma come si dice ciò conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti! Bella scelta caro Alfonso”.

Per il momento ne Signorini né il diretto interessato hanno risposto alle polemiche, ma sicuramente si aspetterà la prima puntata del “GF Vip”, in onda dal 13 settembre su Canale 5, per iniziare a dare le prime risposte.