Salvio Veneziano, la dedica per la moglie dopo la squalifica al "GF Vip"

Il percorso al “Grande Fratello Vip” di Salvo Veneziano si è concluso nel peggiori dei modi, con una squalifica per aver pronunciato frasi troppo violente e sessiste nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis. Un polverone si è alzato intorno a questa decisione e tutti hanno detto la loro, anche la moglie dell’ex gieffino è scesa in campo per difendere il marito dagli attacchi provenienti da ogni dove.

Giusy Merendino, moglie di Salvo già ai tempi della sua partecipazione al primo Grande Fratello, ha difeso speso parole di stima per il suo consorte, precisando che le dichiarazioni del marito, pur essendo molto forti, erano state pronunciate con un’ironia che non è stata colta dalla maggior parte del pubblico, ribadendo a più riprese che Salvo non è un violento.

GF Vip, la dedica di Salvo Veneziano per la moglie Giusy

Una difesa convinta e decisa che ha meravigliato molto una fetta di web, soprattutto dopo aver ascoltato le frasi di Veneziano alla De Panicis. Ma Giusy non ha mai fatto marcia indietro e, anche davanti alle telecamere di programmi televisivi come “Mattino Cinque”, è stata sempre al fianco di Salvo, convinta della buona fede del marito.

Questo suo comportamento è stato apprezzato moltissimo da Salvo, in un momento dove tutti puntavano il dito contro, la sua famiglia si è stretta a lui proteggendolo il più possibile. Su Instagram, sul suo profilo ufficiale, ha postato una foto della moglie e di fianco: “Ringrazio mia moglie per avermi sostenuto in un momento così difficile”, poche parole che però vogliono essere una dichiarazione pubblica di tutta la gratitudine di Salvo.

Non era così scontato il fatto che la moglie di Salvo prendesse le sue difese, le parole e le espressioni che ha pronunciato l’ex gieffino nella Casa, potevano offendere e infastidire parecchio Giusy che, invece, non ci ha pensato su nemmeno un attimo e ha preso per mano il marito accompagnandolo fuori da il turbinio di polemiche e accuse.