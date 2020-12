Salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip. Alfonso Signorini spiega il motivo e lei lo attacca: è bufera

Era tutto pronto ormai per l’ingresso di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, nella casa del “Grande Fratello Vip“, ma qualcosa è andato storto. Da quando è stato comunicato ufficialmente ai gieffini che il programma terminerà il prossimo febbraio e non a dicembre come inizialmente concordato, tante cose sono cambiate. E’ stata data la possibilità a chi voleva andar via di farlo, e per tale ragione Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, hanno abbandonato.

Ovviamente per tirare avanti ancora per così tanto tempo, il cast andava rafforzato e così diversi nuovi concorrenti sono entrati ed entreranno nella casa più spiata d’Italia. Uno dei nomi certi era proprio quello di Ginevra Lamborghini, ma all’ultimo momento tutto è saltato. Ad annunciare il mancato ingresso nella casa del GF Vip della ricca ereditiera, ci ha pensato proprio Alfonso Signorini, conduttore del programma.

Durante un’intervista a “Gf Vip Party”, Signorini ha spiegato che la Lamborghini non prenderà parte al gioco, a causa di pretese assurde. Sembrerebbe che Ginevra abbia chiesto agli autori di non parlare mai né della sua famiglia né di sua sorella Elettra. Questo divieto è risultato inaccettabile per il Grande Fratello, dato che uno degli elementi fondamentali del gioco è proprio la messa a nudo dei suoi concorrenti, toccando la loro vita personale attraverso avvenimenti belli e brutti.

La Lamborghini però ha replicato alle parole di Alfonso e tra i due ormai è in atto una polemica a distanza. La ricca ereditiera ha risposto per le rime al conduttore del GF Vip, attaccandolo sulla sua professionalità. “Mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti“, ha dichiarato Ginevra.

Insomma, secondo la Lamborghini, doveva essere consultata da Signorini prima di rilasciare tali dichiarazioni sul suo conto. La ricca ereditiera inoltre, ha smentito il veto che avrebbe posto agli autori. Dunque, la sensazione è che la polemica sia appena iniziata e potrebbe andare avanti per le lunghe oppure Signorini deciderà di non replicare e lascerà morire così la cosa? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.