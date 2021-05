Salma Hayek svela: "sono quasi morta di Covid lo scorso anno"

Salma Hayek ha rivelato di aver rischiato la vita a colpa del Covid-19. L’attrice messicana 54enne si è aperta sulla sua malattia durante un’intervista con Variety nella quale ha parlato del periodo in cui ha vissuto attaccata all’ossigeno e delle conseguenze del Coronavirus che ancora la affliggono.

Nell’intervista la Hayek ha svelato di essere risultata positiva all’inizio della pandemia. “Il dottore mi pregava di andare in ospedale, perché stavo molto male. Io dicevo ‘No, grazie. Preferirei morire a casa‘”. La degenza è stata trascorsa nella villa londinese che condivide con il marito, il miliardario François-Henri Pinault, e la figlia 13enne della coppia Valentina.

Salma ha trascorso circa sette settimane in isolamento chiusa una delle stanze della casa, e per diverso tempo è stata attaccata all’ossigeno. Nonostante abbia passato la maggior parte dello scorso anno a cercare di recuperare, non ha ancora raggiunto i livelli di energia che aveva prima della malattia, dicendo che per esempio ora si stanca anche a fare troppe chiamate su Zoom.

Per questo Salma ha deciso di tornare al lavoro questo Aprile scegliendo una piccola parte nel film di Ridley Scott “House of Gucci”, girato negli scorsi mesi in Italia. “Non era un ruolo che impegnava molto tempo“, spiega l’attrice, “Era facile. Il lavoro perfetto per ricominciare“. In “House of Gucci”, che vede protagonisti Lady Gaga e Adam Driver, verrà raccontata la storia di Patrizia Reggiani che fu arrestata e condannata per l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci, ex presidente della casa di moda Gucci. Nel film, Salma interpreta una chiaroveggente che aiutò la Reggiani ad organizzare l’assassinio di Maurizio.

Prossimamente Salma sarà sul grande schermo in “The Eternals”, ultimo film della Marvel diretto dalla premio Oscar Chloé Zhao prima dell’inizio della pandemia. La pellicola racconterà la storia degli Eternals, una razza di esseri immortali che ha vissuto sulla terra, influenzandone la storia. Nel cast del film anche star come Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington e Kumail Nanjiani.