Sabrina Salerno si candida a "Miss Maglietta Bagnata" e parla della perizia al seno

A 53 anni suonati, Sabrina Salerno ha un decolleté a prova di gravità e lo mostra in alcuni scatti pubblicati su Instagram che hanno generato un vero e proprio terremoto sui social. Nelle fotografie si intravede il seno nudo della cantante sotto una maglietta bagnata e in tanti gridano al prodigio, trovando il decolleté della Salerno persino più bello di tante ventenni e identico a com’era trent’anni fa, quando cantava “Boys, boys, boys”.

Centinaia di fan hanno eletto Sabrina Salerno “Miss Maglietta Bagnata” di questa estate 2021, senza rivali. Ma tra i commenti entusiasti, ce ne sono stati anche diversi scettici o apertamente ostili. Soprattutto di chi è fermamente convinto che il seno della 53enne non sia frutto di madre natura quando della bravura di un chirurgo estetico.

Sabrina Salerno è rifatta? A 53 anni, la cantante mostra un seno spaziale e ribadisce: “È naturale al 100%!”

“Sei completamente rifatta!” scrive qualcuno sotto le foto in questione, affermando che solo numerosi ritocchi e operazioni chirurgiche siano in grado di fermare il tempo proprio come sembra essere successo alla Salerno. Ma quest’ultima non ha assolutamente intenzione di lasciare che si insinui una cosa del genere e nel corso di un’intervista rilasciata questa settimana a “Radio Deejay” ha smentito con forza le illazioni degli haters.

“Se c’è una cosa che è naturale al mille per mille, quella è il seno” ha tuonato Sabrina, che invece non ha negato in maniera esplicita altri interventi estetici. La cantante si è lamentata del fatto che sin dall’inizio della sua carriera, quando era poco più che maggiorenne, le venivano rinfacciati ritocchi di cui a momenti non conosceva neanche l’esistenza, solo perché era prosperosa e con tutte le curve al punto giusto.

Queste critiche, ha confessato Sabrina Salerno sempre a “Radio Deejay” la infastidivano così tanto che a 22 anni si è recata di sua spontanea volontà da un chirurgo che potesse testimoniare che il suo seno era tutto opera di madre natura. “A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno” ha rivelato, orgogliosa. E chissà se dopo questa ammissione ci saranno ancora le solite malelingue!