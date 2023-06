Sabrina Salerno mette a tacere le fake news: "Il mio seno non è rifatto"

Sabrina Salerno, famosa showgirl italiana, ha recentemente svelato i risultati di una serie di test a cui si è sottoposta per escludere la presenza di impianti mammari (protesi) nel suo seno. La notizia è stata annunciata attraverso i suoi profili social, condividendo un documento che riporta le conclusioni degli esami effettuati. “Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)“, si legge nel documento.

L’annuncio della Salerno non è solo una semplice dichiarazione, ma rappresenta anche la volontà di porre fine a una “fake news” che l’ha perseguitata per più di trent’anni. La showgirl ha espresso la speranza che questa ennesima perizia possa finalmente mettere la parola “FINE” a una falsa notizia che l’ha ingiustamente accompagnata per così tanto tempo.

In una delle sue ultime interviste, Sabrina Salerno ha rivelato alcuni dettagli sulla sua carriera e la sua visione della vita. Ha sottolineato l’importanza di non credere troppo alle cose che ci accadono e di guardare ogni cosa con distacco. “A quell’età non mi rendevo conto fino in fondo di quello che vivevo. Oggi so tutto, o quasi, e guardo ogni cosa con distacco. Il nostro mestiere, poi, è fatto di mille varianti, incontri, casualità. Alla fine, cosa vendiamo?“, ha riflettuto la Salerno.

Quando le è stato chiesto cosa l’ha guidata nella sua carriera, la showgirl ha risposto che è stata sempre spinta dalla volontà di fare ciò che voleva nel modo in cui voleva. Ha anche sottolineato come la bellezza sia stata un’arma a doppio taglio per lei. Da una parte, le ha dato molte opportunità, ma dall’altra l’ha anche imprigionata in una gabbia. Ha rivelato che molti addetti ai lavori, spesso invidiosi, hanno cercato di ostacolarla, ma ha sottolineato l’importanza di Claudio Cecchetto nella sua carriera. Lui è stato l’uomo più importante per lei, in quanto ha dato spazio a uno spirito libero come il suo.

È interessante notare che i due hanno avuto una relazione che è durata poco, ma il loro legame professionale è rimasto forte nel tempo. Infine, Sabrina Salerno ha condiviso alcuni nomi di artiste che apprezza particolarmente. Ha menzionato Billie Eilish, Lady Gaga, Dua Lipa e Britney Spears, esprimendo un’affettuosa ammirazione per quest’ultima. Questo annuncio della Salerno rappresenta un momento importante nella sua vita e nella sua carriera.