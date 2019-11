Sabrina Paravicini aggiorna i fan sui progressi dopo le cure antitumorali

L’attrice Sabrina Paravicini, nota al grande pubblico televisivo per aver interpretato il ruolo di Jessica in “Un Medico in Famiglia” – ha aggiornato i fan circa la sua salute – l’attrice si è ammalata di cancro circa un anno fa – pubblicando un post sul suo profilo Instagram, dove si vede al fianco delle sue amiche di chemio.

Una vita non facile quella della simpatica infermiera di Lele Martini, che amava dispensare sorrisi e consigli a tutti nella celebre iction Rai, con protagonista principale Lino Banfi. Dopo qualche anno dalla nascita del figlio Nino, la decisione di accantonare la carriera per dedicarsi totalmente al figlio, affetto dalla sindrome di Asperger.

Sabrina Paravicini e le compagne di chemio

Anche la vita sentimentale della Paravicini non è stata sempre felice, infatti ha divorziato dal marito, con cui però ha sempre dichiarato di non aver avuto mai rancori, definendosi una bella squadra per amore del figlio. A 49 anni Sabrina ha dovuto affrontare anche un altro dolore, cioè quello del cancro al seno che le è stato diagnosticato.

Il calvario vissuto da Sabrina è diventato una sorta di diario via social, dove l’attrice tiene aggiornati i fan circa il suo percorso di cure chemioterapiche, che sono offensive, ma anche certe e protocollate. Nonostante la sofferenza, Sabrina si mostra in scatti e video che ritraggono momenti della sua quotidianità.

Tra le ultime la foto con le sue compagne di chemio, dove l’attrice è sorridente al fianco di altre due donne che stanno vivendo il suo stesso dramma. A corredo dello scatto un lungo commento in un cui dice che mentre Alessandra si opera domani, Manu è già tornata a casa, anche se è tornata in ospedale solo per fare le medicazioni. Finita la radioterapia Sabrina andrà a trovarle.

Sabrina poi ha scritto che quando la radio le arriva al collo, se ne accorge perché le brucia la lingua, quindi ha aggiunto: “Ho chiuso gli occhi e ho pensato che tutto sommato non ho motivi di essere infelice“. Oggi Sabrina aferma di sentirsi più amata ma anche di volersi più bene. Sabrina non si arrende e non cede al dolore, un esempio per tanti che vivono il suo stesso dramma.