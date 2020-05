Sabrina Martinengo difende Gemma Galgani: "Vedo una donna che ci sta credendo"

In queste settimane Gemma Galgani è finita più volte al centro delle attenzioni del gossip per via del corteggiamento di Sirius, di quarantacinque più giovane della dama torinese. Si è creata una grande divisione che ha visto pareri discordi da parte di vari personaggi legati alla trasmissione “Uomini e Donne”.

In merito a tale questione è intervenuta anche l’influencer Sabrina Martinengo, che ha voluto prendere le difese della Galgani, sottolineando il suo evidente coinvolgimento. Queste sono state le dichiarazioni al riguardo della Martinengo che, sulla dama, si è espressa in questo modo: “Vedo una donna che sta credendo”.

Non è stata la sola a parlare del corteggiamento di Sirius, ha voluto parlarne anche l’ex fidanzata di Nicola Vivarelli. Si tratta di Chiara Vannucci, la quale ha sparato a zero su Sirius dicendo di non avere dubbi sul fatto che l’unico reale intento del giovane tronista sia quello di attirare l’attenzione dei media, mirando alla notorietà. Si confrontano due visioni differenti, quella di Chiara Vannucci e Sabrina Martinengo, ma sono arrivate le precisazioni dell’ex compagna di Vivarelli.

La ragazza ha voluto ricordare che non vede da tanto il tronista 25enne: “Devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa”. Poi la Vannucci ha fatto delle rivelazioni inaspettate: “Ricordo che per ‘Uomini e Donne’ facemmo un provino insieme due anni fa in una discoteca della Versilia”. Allo stesso tempo Sabrina Martinengo ha esternato il proprio affetto nei confronti della Galgani.

Lo confermano queste dichiarazuoni dell’ex partecipante di “Temptation Island”: “Sono sbigottita nel leggere più più volte la parola ‘vergognoso’ verso Gemma e non verso le persone che stanno approfittando delle sue debolezze”. Ha continuato dicendo che vorrebbere aiutare la Galgani a smascherare la falsità: “A me invece fa tenerezza e potessi la porterei via da lì”.