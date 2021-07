Sabrina Ghio tumore: come ha fatto a scoprilo e cosa la attende

Sabrina Ghio, ex protagonista di Uomini e Donne, è tornata a parlare sulle pagine del magazine dedicato interamente al dating show di Maria De Filippi, dove è tornata a parlare della sua malattia, di come l’ha scoperta e di cosa la attende. L’ex ballerina di Amici non sta infatti attraversando un bel periodo. Anzi.

Nel mese di giugno la Ghio si era lasciata andare ad un accorato sfogo su Instagram durante il quale aveva rivelato alcuni particolari circa il suo stato di salute. Ed anche di doversi necessariamente sottoporre ad un’operazione. Nelle settimane successive, poi, la rivelazioni che in tanti non si aspettavano.

Sabrina ha infatti svelato ai suoi fan di avere una forma tumorale. Durante una recente intervista a Uomini e Donne magazine la Ghio si è raccontata a cuore aperto. L’ex ballerina non è ancora pronta a gettarsi alle spalle questo periodo. Il suo medico, infatti, valuterà a fine agosto come procedere.

Le alternative del caso sono sostanzialmente due: la rimozione del tumore con il laser, oppure scegliere altri metodi. I suoi problemi risalgono già al 2020. Proprio a causa di questi disturbi, si è sottoposta ad alcuni controlli. Inizilamente però gli esiti erano sempre rassicuranti. Non c’era alcuna evidenza di una malattia in corso.

Le cose però non stavano così. Dopo aver cambiato medico e continuato a fare esami su esami, finalmente è arrivata l’amara verità. Sabrina ha affrontato e sta affrontando questo difficile percorso anche grazie al supporto del suo compagno, Carlo Negri. L’ex ballerina ha rivelato che i due parlano già di matrimonio e del desiderio di diventare genitori.

Da brava mamma, adesso il suo pensiero è tutto per la piccola Penelope, sua figlia. Ma anche per i tanti che versano nelle sue stesse condizioni. Sabrina ha tenuto a sottolineare inoltre l’importanza della prevenzione e dei controlli.