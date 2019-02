Sabrina Ferilli perseguitata da uno stalker

La famosa attrice Sabrina Ferilli, volto molto amato e noto della televisione italiana, racconta un grosso problema che l’assilla da 5 anni a questa parte. Si sente vittima di uno stalker, e ultimamente ha continuamente paura. All’inizio, ovviamente pensava di avere a che fare con un fan molto fedele, ma negli ultimi tempi ha dovuto ricredersi, ed ha affermato di essere seguita da uno stalker.

Una presenza invadente, che la segue ovunque lei si rechi e la sommerge di messaggi e regali. Quest’uomo sulla sessantina, sa tutto dell’attrice, compreso l’indirizzo di casa, e la stessa attrice dice “mi aspetta sotto casa, compare ad ogni ora”.

La denuncia allo stalker della Ferilli

Questo signore per l’insistenza e la grande attenzione che pone nei confronti della Ferilli ormai è diventato un incubo, tanto da aver quasi paura ad andare fuori di casa da sola, e così Sabrina Ferilli, ormai in preda al panico e al terrore, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine circa un mese fa.

Infatti, mentre stava girando uno sceneggiato che la vede impegnata nei panni di un pubblico ministero, entra in contatto con il procuratore Maria Monteleone, e da lì decide di raccontarle la sua triste vicenda lunga ben cinque anni.

Le racconta nei minimi dettagli come l’uomo fosse sempre presente ad ogni evento che la vedeva coinvolta, ad ogni scena dei suoi film, lo notava sotto casa e in ogni luogo possibile e immaginabile. La stessa attrice dice che nonostante non ci siano mai state fino ad ora aggressioni o insistenze, ormai la voglia di tutelarsi è davvero tanta.

Per il momento, nei confronti dell’uomo è scattato un provvedimento che potrà trasformarsi da semplice diffida, al divieto di avvicinamento, per poi sfociare in un arresto se dovesse continuare ad infastidire l’attrice.