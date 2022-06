Sabrina Ferilli, l’annuncio in diretta Tv gela i fan: "Pregate per me.."

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la conduttrice televisiva e attrice Sabrina Ferilli. Lei è uno dei personaggi più noti della televisione e del cinema italiano. Da sempre la Ferilli affascina per il suo aspetto fisico, ma anche e soprattutto per la sua bravura e intelligenza. Simpatica ed estroversa la Ferilli in brevissimo tempo è divenuta amata da tutti. L’attrice ha recitato in numerose pellicole di successo al fianco di attori molto importanti. Recentemente ha occupato il ruolo fi giudice nella trasmissione “Tu si que vales”.

Sabrina continua comunque ad essere attiva su più fronti. La si vede non soltanto nel cinema impegnata con importati lavori, ma anche in tv, quindi sul piccolo schermo. Una personalità versatile la Ferilli, è questa è un’altra sua caratteristica che l’ha resa praticamente famosa. Recentemente un annuncio effettuato dall’attrice ha creato scalpore nei fan e sulle Rete, vediamo di che si tratta.

Un annuncio inaspettato: “Pregate…”

Sabrina Ferilli ha 57 anni e moltissimi registi la cercano ancora per poter partecipare alle proprie pellicole. In una recente intervista lei ha amato raccontarsi e riferire alcune circostanze del suo passato, soprattutto quando era bambina. “Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini” – così ha confessato Sabrina.

L’attrice ha spiegato di non aver avuto fidanzati per circa 8-9 anni proprio a causa di questa situazione. I giovanissimi ai suoi tempi amavano infatti le ragazzine “tutte fibra rossa, piccoline, che pesano pochino, con i capelli stupendi. Io avevo questa montagna di capelli neri, gretti” – questo il racconto della Ferilli.

Sabrina ha recitato anche nel fim “Il sesso degli angeli” diretto da Leonardo Pieraccioni. Quando uscì il film in questione l’attrice inserì una breve didascalia su Instagram in cui scrisse “Pregate per lui… e per me!”. Leonardo e Sabrina sono infatti i protagonisti principali di questa pellicola che ha avuto moltissimo successo. Le parole della Ferilli hanno quindi suscitato molta curiosità.