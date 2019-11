Russell Crowe, c’era una volta il sex symbol

Sembrerebbe l’inizio di una favola, ma il lieto fine qui non sembra esserci: c’era una volta Russell Crowe, il Gladiatore che ogni donna sognava, ma qualcosa è cambiato. Da qualche anno a questa parte, l’attore autraliano, è solo l’ombra del sex symbol che era: con la barba incolta, i vestiti trasandati e decisamente in sovrappeso dimostra ben più dei 55 anni che afferma l’anagrafe.

Pochi giorni fa, Russell Crowe, è stato avvistato in aeroporto insieme con la sua assistente: una maglia di almeno una taglia in meno del necessario ed una mano dentro i pantaloni della tuta che, probabilmente, era intenta a soddisfare un improvviso prurito al fianco. La domanda sorge spontanea: Russell, che fine ha fatto il sex symbol che eri?

Correva l’anno 2000 quando, recitando nel film “Il Gladiatore“, l’attore australiano, tingeva di passione le fantasie delle donne di ogni età. Ed il cambiamento del suo aspetto sarebbe, di nuovo, dettato da una parte di un film, come ha dichiarato il suo entourage: il ruolo di Roger Ailes, il capo di Fox News accusato di molestie sessuali verso le sue dipendenti. La serie, “The Loudest“, arriverà in Italia su Sky Atlantic dal 4 dicembre.

Russell Crowe è noto per aver sempre sottoposto il suo corpo a grandi sforzi fisici, altalenando tra diversi chilogrammi di differenza, al fine di rappresentare al meglio alcune parti. In questo caso, però, durante le riprese della miniserie firmata Sky l’attore indossava un costume rinforzato per riproporre la mole importante del manager; inoltre, le riprese, sarebbero già finite da quasi un anno.

In realtà è già da qualche anno che il fisico statuario dell’attore, nei panni di Massimo Decimo Meridio, è solo un lontano ricordo: ultimamente è apparso trasandato e con la barba incolta, oltre che con qualche chilo di troppo. I fan più fedeli difendono l’attore, puntando il dito contro altri colleghi che, a differenza sua, sono ricorsi a diversi interventi estetici per mantenere una splendida forma fisica negli anni.