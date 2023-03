Rupert Murdoch si fidanza a 92 anni con la 66enne Ann Lesley Smith: "Questa volta è l’ultima"

Rupert Murdoch ha annunciato di essere ufficialmente fidanzato con Ann Lesley Smith, dopo aver chiesto la mano alla compagna nel giorno di San Patrizio a New York City. Il magnate dei media ha dato la notizia tramite uno dei suoi giornali, il New York Post, in un’intervista pubblicata lunedì.

Murdoch, 92 anni, ha incontrato la sua fidanzata, che ha 66 anni, lo scorso settembre, appena un mese dopo aver finalizzato il divorzio dalla top model Jerry Hall, anche lei di 66 anni, ad agosto 2022. Il miliardario ha detto al New York Post di aver regalato ad Ann Lesley un anello solitario con diamante taglio Asscher che ha scelto lui stesso.

“Ero molto nervoso. Temevo di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta“, ha detto al giornale. “È bene che lo sia. Sono felice“. In risposta, la Smith ha detto che può “parlare il linguaggio di Rupert“. “Condividiamo le stesse convinzioni“, ha aggiunto nell’intervista. Il New York Post ha riferito che la coppia prevede di sposarsi alla fine dell’estate 2023.

Murdoch, presidente e amministratore delegato di News Corp. ha una fortuna stimata di circa 17 miliardi di dollari, secondo Forbes. Il suo impero include Fox News, il Wall Street Journal e una serie di altre risorse multimediali in tutto il mondo. Il magnate australiano delle comunicazioni è stato già sposato diverse volte in passato.

Murdoch ha sposato la sua prima moglie Patricia Booker nel 1956, dalla quale ha divorziato nel 1967. Nello stesso anno ha sposato Anna Maria Torv, dalla quale ha divorziato nel 1999. Lo stesso anno ha sposato la sua terza moglie, Wendi Deng, dalla quale si è separato nel 2013. Nel 2016 ha sposato la modella Jerry Hall, nota per essere stata per oltre 20 anni la compagna del rocker dei Rolling Stones Mick Jagger. I primi tre matrimoni di Murdoch hanno portato alla nascita dei suoi sei figli.

La Smith è vedova, essendo stata precedentemente sposata con il cantante country Chester Smith fino alla sua morte nel 2008. In precedenza era stata sposata con un uomo di nome John, dal quale ha divorziato. La donna ed ha lavorato in radio, TV e carta stampata, oltre ad essere stata cappellana cristiana del dipartimento di polizia di Manteca e dell’ufficio dello sceriffo della contea di Marin.