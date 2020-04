Rupert Grint, il Ron Weasley di "Harry Potter", aspetta il primo figlio dalla collega Georgia Groome

Rupert Grint e la compagna Georgia Groome sono in dolce attesa. I due attori britannici hanno infatti confermato di aspettare un bambino, il primo per la coppia, notizia confermata anche dalle foto scattate giovedì dai paparazzi che mostrano il pancione di Georgia. “Rupert Grint e Georgia Groome sono lieti di annunciare che aspettano un bambino, e chiedono cortesemente che la loro privacy venga rispettata in questo periodo”, ha dichiarato il portavoce dell’attore.

Grint, famoso il tutto il mondo grazie al ruolo del mago Ron Weasley nella saga di film di “Harry Potter”, che ha interpretato dal 2001 al 2011, ha oggi 31 anni. Georgia, 28 anni, è anche lei attrice ed è nota principalmente per la commedia adolescenziale “La mia vita è un disastro”, del 2008, dove recitò al fianco di Aaron Taylor-Johnson, con il quale si dice abbia avuto una breve relazione all’epoca delle riprese.

I due attori stanno insieme da circa nove anni, ma hanno sempre tenuto la loro relazione lontana dai riflettori. Lo scorso anno, dopo che Georgia era stata fotografata con un anello dorato sull’anulare sinistro, i tabloid inglesi parlavano di nozze segrete tra i due, ma il portavoce dell’attore smentì la notizia.

In una intervista del 2018 Rupert aveva affrontato il tema della paternità, dicendo: “Mi piacerebbe sistemarmi e avere figli presto. Se avessi un figlio lo chiamerei Ron? E’ un buon nome, ma probabilmente no. Inoltre Grint è un cognome difficile da accoppiare ad un nome proprio con una sola sillaba.”

Grint diventerà così il primo del trio di protagonisti di Harry Potter, che include, oltre a lui, Emma Watson (Hermione Granger) e Daniel Radcliffe (Harry Potter) a diventare genitore. Dopo il successo ottenuto al cinema grazie alla famosa saga, Rupert sembra essersi dato al piccolo schermo, ed è attualmente impegnato in due serie televisive, “Sick Note”, che in Italia è possibile vedere su Netflix, e “Servant” ,che è una serie Apple +.