Rumors su Bradley Cooper: farebbe coppia con Angelina Jolie

La nuova fiamma di Bradley Cooper sarebbe niente meno che Angelina Jolie. A lanciare lo scoop è stato il magazine New Idea, che per avvalorare la tesi, ha fatto presente che i due sono stati intravisti insieme a Disneyland con tanto di figli al seguito.

Secondo la ricostruzione fornita dal tabloid, non sarebbe affatto credibile ipotizzare che fossero lì solo per pura coincidenza. In altre parole ci sarebbe un motivo ben più valido ad averli spinti a recarsi nel parco divertimenti in data 23 agosto. Anche perché stando a quanto rilevato, per l’intera giornata si sarebbero comportati come se fossero stati una vera famiglia.

Oltre a questa circostanza, l’articolo non aggiunge prove significative che possano confermare la liaison. Non vengono quindi citate fonti vicine alla presunta coppia, non si accenna a dove sarebbe sbocciato il flirt, né tanto meno a quando risalga il presunto colpo di fulmine. Proprio per queste considerazioni, sono in tanti a credere che tra i due non ci sia affatto del tenero. Più credibile appare l’ipotesi che essendo vecchi conoscenti, si siano dati appuntamento per trascorrere una giornata diversa insieme ai propri figli.

Allo stesso tempo, i due attori non si sono premurati né di smentire, né tanto meno di confermare quella che ha tutta l’aria di essere una notizia creata per fare un po’ di scalpore. Di conseguenza anche il termine Brangelina 2.0, coniato per l’occasione dal magazine, sarebbe non solo precipitoso, ma anche del tutto privo di fondamento.

Bisogna però premettere che le situazioni sentimentali dei due attori, ben si prestano ad ingenerare questo tipo di notizie. Sempre sotto i riflettori, qualsiasi loro mossa viene vivisezionata dagli esperti di cronaca rosa, che non perdono occasione per seguirli e trarre delle conclusioni affrettate. Come noto, Angelina Jolie si è separata tre anni fa da Brad Pitt, mentre Bradley Cooper ha troncato quest’anno la sua relazione con la top model Irina Shayk. Entrambi single e famosissimi, diventano un boccone prelibato che i paparazzi non si lascerebbero scappare per nulla al mondo.