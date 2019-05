Rudy Zerbi commenta e racconta la vittoria di Alberto Urso alla finale di "Amici"

Lo scorso Sabato è terminata anche la 18esima stagione di “Amici“, condotto ed ideato da Maria De Filippi. In questa nuova stagione ha trovato vincitore il tenore Alberto Urso. Il famoso produttore discografico Rudy Zerbi esprime il suo parere su tutti e 4 i finalisti, ed in particolar modo su Alberto; ha raccontato cosa ne pensa della sua vittoria e la risposta in realtà ha sorpreso molti in quanto Zerby ha sempre lasciato intendere che tifasse per Tish.

Ma questa volta Zerbi è stato coerente e ha messo da parte i gusti personali esprimendosi solo in senso puramente oggettivo sulle doti e su eventuali critiche costruttive da fare ai giovani ragazzi. Di fatto ha più volte criticato la cover di Giordana Angi, precisando che quando canta i suoi pezzi è un vero talento; inoltre grazie alle “IG stories” della nota piattaforma social Instagram ha spiegato cosa ne pensa della vittoria di Alberto Urso.

Infatti nelle stories Rudy afferma: “Felicissimo, è la vittoria del talento, dell’impegno e dell’educazione”; continuando: “Complimenti, Alberto, per la tua umiltà, il tuo talento e per la serietà con la quale hai affrontato il tuo percorso ad Amici!“.

Inoltre Rudy Zerbi aggiunge anche un commento, un parere sul rapporto vissuto con il resto degli insegnanti di “Amici” affermando apertamente: “L’ho già detto e mi ripeto: mi sono trovato bene con tutti. Siamo tutti diversi ma, secondo me, molto ben assortiti“. Il produttore discografico infatti ha trovato la giusta sintonia con tutto il corpo insegnante, anche con Alessandra Celentano.

La Celentano a tal proposito è stata ampiamente soddisfatta dell’andamento dell’ultima puntata, visto che ha trionfato proprio un suo allievo nella categoria danza, il giovane Rafael Quenedit. Per quanto riguarda invece Alberto Urso ad oggi è in giro per l’Italia a firmare autografi alle sue tante fan che lo hanno incoraggiato per tutto il percorso di “Amici”, ed anche per pubblicizzare il suo nuovo disco.