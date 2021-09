Rudi e Alice de "I Cesaroni" litigano sui social e l’attore si autoinvita al "GF Vip"

Tra le serie televisive più amate dei primi anni duemila troviamo sicuramente “I Cesaroni“, ispirata alla serie iberica Los Serrano in Spagna, ove viene narrata le vicende della famiglia allargata dei Cesaroni, composta da due ex fidanzati, Giulio (interpretato da Claudio Amendola) e Lucia (interpretata da Elena Sofia Ricci), ritrovatisi dopo 20 anni, scoprendo di provare ancora un forte sentimento.

Gli altri protagonisti della serie sono Rudi, figlio di Giulio Cesaroni, e Alice Cudicini, figlia di Lucia Liguori, che iniziano ad abitare sotto allo stesso tetto. Con il passare delle stagioni Rudi e Alice iniziano a legare sempre di più fino a innamorarsi, anche se la loro relazione non è mai del tutto facile.

La lite tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri

I due hanno mantenuto un bel rapporto anche fuori dal set, partecipando tra l’altro alla seconda edizione di “Pechino Express – Obiettivo Bangkok” formando la coppia de “Gli attori”, venendo però eliminati durante la seconda puntata. Micol ritorna proprio su questa esperienza ricordando che, durante la loro breve avventura in Vietnam, Niccolò avrebbe detto una frase molto grave censurata dagli autori del reality show e si dichiara scontertata che lui sia ritornato a parlare dopo la nascita della figlia.

Ma a quanto pare Niccolò non è per nulla d’accordo con le parole della “sorella”: “Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila? L’ultima volta che ho parlato di lei è stato 8 anni fa. Adesso se ne esce con questa storia”.

La lite, al momento, finisce qui, ma nelle ultime ore sorge un ulteriore dettaglio sulla vicenda legata a Niccolò e Micol. Come fatto notare dal sito “Biccy” l’attore ha voluto condividere un appello sui canali social in cui, approfittando di un tweet, si autoinvita al “Grande Fratello Vip” con lo scopo di avere un confronto epico con Micol in diretta. Ma, almeno a oggi, sembra molto difficile che questo appello possa diventare realtà.