Royal Family: William e Kate lasciano Londra, i motivi del trasloco

Ascolta questo articolo

Il Principe William e Kate Middleton si preparano ad un importante cambio di residenza. La coppia reale infatti sta progettando di trasferirsi dalla loro casa di Londra presso Kensington Palace per andare a vivere presso una nuova residenza a 30 miglia di distanza nel Berkshire, la contea nella quale è presente la principale residenza della Regina Elisabetta, il Castello di Windsor.

Il trasferimento, inizialmente riportato dal Sunday Times, sarebbe dovuto ai tre figli della coppia reale, il Principe George, che compirà 9 anni a luglio, la Principessa Charlotte, 7 anni, ed il Principe Louis, 4 anni. George e Charlotte diranno quindi addio alla scuola di preparazione privata di Londra che hanno finora frequentato, Thomas’s Battersea, al termine dell’anno scolastico in corso, ed entreranno da settembre in una nuova scuola vicina al Castello di Windsor.

“La verità è che sono limitati in quello che possono fare a Londra, i bambini non possono andare ai giardini a giocare con gli amici. Il loro progetto è di rimanere nella zona per i prossimi 10 / 15 anni, e poi trasferirsi ad Anmer“, dice una fonte vicina alla famiglia Reale. Una teoria accreditata è quella che la famiglia occuperà il Cottage Adelaide nella tenuta di Windsor, ma si tratta finora di voci non confermate dal Palazzo Reale, che ha rifiutato di commentare la notizia. Anche se l’educazione dei Principi sia il motivo principale del trasloco, ci sono altri benefici nello spostamento.

La contea di Berkshire è infatti dove si trova anche Bucklebury, dove Kate è cresciuta insieme al fratello e alla sorella e dove i suoi genitori, Carole e Michael Middleton, tuttora vivono. Con questo trasloco William e Kate si troveranno a vivere a 40 minuti di macchina dai genitori di lei e a pochi minuti dalla Regina Elisabetta.

Il Sunday Times suggerisce che, in seguito alla scomparsa della monarca 96enne, William e Kate andranno a vivere nel Castello di Windsor, dato che il Principe Carlo, 73enne erede al trono, non ha intenzione di risiedere nel castello che la madre ama occupare. Un trasferimento strategico quindi per il futuro, in modo tale che quando la Regina Elisabetta verrà a mancare la famiglia sarà già integrata nella zona in vista del futuro nel Castello di Windsor.