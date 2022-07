Royal Family, Pippa Middleton partorisce il terzo figlio: è una bambina

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Sembra ieri che tutto il mondo si fissò sul fondoschiena di questa ragazza grazie all'abito che aveva indossato per le nozze di Kate con William. Il taglio a sirena del vestito le stava perfettamente, per settimane non si parlò di altro nei tabloid e alla televisione. Congratulazioni alla famiglia per il nuovo arrivo.