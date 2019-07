Royal Family, Baby George e gli aneddoti che spopolano sul web

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Secondo me la regina fa bene a cercare di rendere felice un risveglio "fuori casa", ma con i regali bisognerebbe andarci piano. La vita deve essere bella e vissuta nella gioia anche senza regali. Ma penso che il principino nel suo desiderio di rendersi utile e di fare qualcosa per gli altri abbia in qualche modo capito dov'è la vera gioia.