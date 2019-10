Royal Drama: Meghan Markle in lacrime davanti a un giornalista

Protagonisti della nuova vicenda sono, nemmeno a dirlo, il Principe Harry e la consorte Meghan Markle; i due, domenica 20 ottobre, sono entrati nelle case degli inglesi attraverso il documentario che hanno girato mentre erano in Africa. Il programma, girato per la rete ITV, si chiama “Harry e Meghan: An Africa Journey” e i duchi si sono aperti in insolte confidenze riguardo a questo periodo buio che starebbero passando; i meglio informati, infatti, parlano di possibili trasferimenti oltreoceano, liti in famiglia e cause contro i giornali.

Ma la parte che ha stupito maggiormente i telespettatori è stata girata con Meghan protagonista: la bella attrice americana, con le lacrime agli occhi, racconta il suo modo di essere mamma e gli onori, e soprattutto oneri, della Royal Family. Nel video, ormai diventato virale, il giornalista e amico di Harry, Tom Bradby, chiede alla Duchessa come sta e lei arriva al punto di commuoversi, dicendo che nessuno le ha mai chiesto come sta in questo periodo.

Insomma, Meghan si aspettava che la vita a corte non sarebbe stata semplice, ma forse non credeva che sarebbe stata ingiusta fino a questo punto. Infatti, già dalla gravidanza, è stata criticata per diverse decisioni prese: dai jet privati presi con il marito, al mega baby shower a New York con le amiche di sempre, per fare alcuni esempi. Adesso, a quanto pare, la donna non riuscirebbe più a gestire la pressione di questo hating, tanto da spingere il Principe Harry a procedere con una causa ad alcuni giornali di gossip.

Il mondo dorato di Meghan, quindi, è fatto anche di guerre contro media e bulli nascosti dietro ad uno schermo. La Duchessa continua, raccontando che già ai tempi del fidanzamento, alcuni amici le avevano consigliato di lasciare perdere, onde evitare di andare incontro alla pressione mediatica come successe a Lady Diana.

Il resto, ormai, è storia: lei, innamoratissima, ha deciso di trasformare il fidanzamento in matrimonio. Dal documentario sembra anche che entrambi i coniugi vorrebbero dire di più, ma sono frenati dalla loro posizione sociale, nonostante ultimamente si siano già prese molte libertà, distanziandosi anche da William, Kate e dalla Regina Elisabetta.