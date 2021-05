Rosalinda Cannavò si difende: "Mi hanno accusata di essere la rovina delle donne"

Rosalinda contro tutti. Anche a questo giro la giovane attrice e ex protagonista del “Grande Fratello Vip” non ci sta a subire ancora una volta le ingiuste accuse mosse nei suoi confronti da parte dei cosiddetti “leoni da tastiera” che affollano le pagine dei personaggi vip, criticando ogni singolo gesto.

Di recente infatti la ragazza aveva postato un piccolo aggiornamento riguardante la sua vita di coppia insieme al suo Andrea Zenga, dichiarando di essere in procinto di uscire per andare a casa del suo lui con una scopa elettrica nuova, intenta a dare una bella pulita a casa. Da questa affermazione si è scatenato un vero putiferio, smuovendo persino la categoria di persone che difende la parità di ruoli e genere.

Rosalinda Cannavò accusa di essere la rovina della donne, ma lei si difende

Secondo gli haters infatti la ragazza, con questi modi di fare, è proprio la rappresentazione tipica di una donna che si lascia comandare dal suo uomo. In un mondo in cui si tenta a tutti i costi di sconfiggere il patriarcato e il maschilismo, Rosalinda a questo giro non ci sta, decidendo infatti di rispondere a tono tutti coloro che hanno visto di cattivo gusto il gesto della ragazza.

Ecco infatti come ha replicato la ragazza, sempre sul social network: “Sono stata accusata di essere la rovina delle donne…Addirittura hanno detto che mi faccio comandare da un uomo e di essere arretrata solo perchè ho detto di voler portare l’aspirapolvere a casa di Andrea per dare una pulita…“.

La Cannavò ha poi aggiunto di aver contattato un avvocato, depositando tutte le conversazioni, i nomi e i cognomi di tutti coloro che, in maniera costante, criticano l’attrice: “Prossima volta pensateci prima di insultare in maniera gratuita le persone…”, aggiungendo poi in seguito: “Volevo dire loro che non sono affarcci loro sul modo in cui gestisco la mia storia con Andrea…“.