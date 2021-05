Rosalinda Cannavò risponde agli haters: "Sono ingrassata, chili in più di felicità"

Rispetto al suo primo giorno al “Grande Fratello Vip” oggi l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò, appare una donna totalmente cambiata. All’epoca il suo nome d’arte era Adua Del Vesco, un nome associato però a un periodo molto buio e tetro della sua vita, in cui ha dovuto persino combattere con una fase di depressione, sfociata in anoressia.

Oggi quei giorni sono oramai lontani; la Cannavò appare infatti radiosa e sorridente, soprattutto insieme la suo nuovo amore, Andrea Zenga, che è riuscito nell’intento di risollevare l’animo della ragazza. Nonostante il suo presente radioso, la Cannavò ancora oggi si ritrova a ricevere frasi discriminatorie da parte del web.

Tanti sono i “leoni da tastiera” come ama chiamarli Rosalinda, che non perdono mai occasione di sottolineare di come sia cambiato il corpo dell’attrice dopo la sua partecipazione al reality. Ingrassata, fuori forma, con cellulite e chi più ne ha più ne metta; questi sono solo alcuni dei messaggi che Rosalinda ricevere quasi in maniera quotidiana.

Oggi però l’attrice dice basta a questa forma di body shaming, rispondendo a tono, una volta per tutte, a coloro che la insultano sul web e dichiarando di essere fiera di se stessa e del lavoro che svolge quotidianamente sulla sua persona: “Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto“.

Ma non è finita qui, Rosalinda infatti conclude il suo attacco, aggiungendo: “So che la mia testa vale molto molto di più in confronto a cattiverie gratuite che voi, cari leoni da testiera, mi fate giornalmente. Ps: messaggio dedicato a tutti voi che che continuate a scrivere messaggi privati, commenti spiacevoli a me e alle persone a me vicine. Ho kg in più di felicità e amore per me stessa“.