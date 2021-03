Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli, ultimo chiarimento: le parole tra i due

La Casa del “Grande Fratello Vip” ha fatto da sfondo alla fine della relazione tra Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli. L’attrice ha deciso di chiudere definitivamente con il fidanzato e iniziare una relazione con Andrea Zenga, ma una volta uscita dalle quattro mura di Cinecittà ha voluto incontrarlo per un ultimo chiarimento.

Un incontro doveroso quello tra la Cannavò e Condorelli, dopo una storia durata 10 anni e finita sotto le telecamere del reality show di Alfonso Signorini. Una decisione sofferta quella di Rosalinda che ha vissuto momenti di grande sconforto dopo aver preso consapevolezza dell’attrazione che la legava ad Andrea Zenga.

Momenti difficili soprattutto dopo la presa di posizione di Condorelli che ha diffidato il programma Mediaset dal parlare della loro storia e per questo motivo la Cannavò non ha potuto commentare la sua decisione durante le dirette del reality, ma una volta fuori ha deciso che le spiegazioni erano doverose.

Le parole tra Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli

A “Live – Non è la D’Urso” ha raccontato gli ultimi sviluppi di questa storia: “Ho rivisto il mio ex due giorni fa. Mi sembrava corretto guardarlo negli occhi e dirgli quello che penso. Gli ho chiesto scusa perché non è stato carino quello che ho fatto. Gli voglio bene al di là di tutto, ma sto provando dei sentimenti per un’altra persona. Lui ha capito”.

Questo è quello che ha raccontato da Barbara D’Urso, consapevole di quanto la sua presa di posizione abbia destabilizzato Condorelli dopo l’incontro tra i due nella Casa e la proposta del ragazzo di un’eventuale convivenza. Ma la passione nata con Zenga ha avuto la meglio e Rosalinda ha scelto di vivere queste nuove emozioni che per lei sono state travolgenti. Nata in sordina e tra mille imbarazzi, la storia tra lei e Zenga sembra essere solo all’inizio. Rosalinda dopo l’uscita dal “Grande Fratello Vip” è tornata a Milano e i due sembrano uniti più che mai.