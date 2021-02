Rosalinda Cannavò desidera un confronto con Giuliano: "Gli voglio bene, lo affronterò"

Poco più di 24 ore dalla fine del “Grande Fratello Vip“. Ad uscire dalla casa a questo giro è toccato a Rosalinda Canavò; la ragazza infatti ha lasciato la casa in un vortice di emozioni, dovuto al rammarico per lasciare il suo nuovo amore Andrea Zenga, seppur momentaneamente, commista alla felicità di riprendere la sua vita in mano.

Di recente Gabriele Parpiglia ha avuto modo di intervistare l’ex gieffina uscente dalla casa, ponendole molte domande, alcune delle quali molto mirate riguardante il suo tasto più dolente di questo periodo, la sua relazione decennale con Giuliano Condorelli.

Rosalinda svela di voler incontrare Giuliano

La Cannavò svela che in lei qualcosa è cambiato già dal mese di dicembre, ma che non ne aveva mai fatto parola con nessuno; aggiunge inoltre che ha sempre provato qualcosa per il suo nuovo amore, Andrea Zenga, ma quel rapporto di dieci anni con Giuliano, nonostante fosse più che logorato, le impediva di manifestare suoi sentimenti.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Rosalinda in merito: “La fiamma si era spenta per dei problemi di coppia che c’erano a priori. Ci eravamo ripresi ad agosto, poco prima di entrare al GF Vip e tante cose già non andavano – l’attrice ha poi aggiunto – non volevo farlo soffrire così tanto. Ma dal momento in cui non riuscivo a frenare la voglia di conoscere Andrea“.

In ultimo Rosalinda dichiara che vorrebbe comunque avere un confronto dal vivo con Guliano, esternare gli ultimi sentimenti per poi licenziarsi definitivamente: “Lo affronterò perché è giusto fare così per come sono fatta io. Abbiamo una storia di dieci anni e non due giorni. So che lui starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché gli voglio bene ma sono contenta di avere preso in mano la mia vita“. Non resta a questo punto che attendere la fine del reality, per rivedere di nuovo l’attrice insieme al suo Andrea.