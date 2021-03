Rosalinda Cannavò delusa da Dayane dopo il GF Vip: "È stata una stratega, non sono innamorata di lei"

A programma finito è giunta l’ora della verità e scoprire quali saranno le amicizie in grado di perdurare anche al di fuori della casa e quali invece erano solo rapporti di facciata e di comodo. Parliamo infatti dell’ormai concluso “Grande Fratello Vip” e dei suoi concorrenti, nella fattispecie il punto focale di molti fan è stato posto su quel rapporto così altalenante esistente tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Persino Maria Teresa Ruta, nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 2 marzo 2021, ha confermato che tra le due ragazze oggi regna un sentimento di gelo e delusione. Lungi quindi dall’essere amiche, la Cannavò ha di recente confermato quello che in molti hanno avuto modo di osservare durante i festeggiamenti del reality e durante la finale.

In una recente intervista concessa a “Chi” Rosalinda ha infatti esordito facendo prima una precisazione molto importante sulla sua relazione con Dayane: “Non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro“. Dopo ha poi sostenuto che nella casa, la modella brasiliana è stata una vera stratega, ed è per questo che in lei è sorto un sentimento di delusione.

Ecco cosa ha aggiunto in merito la Cannavò: “È la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma“. Almeno per adesso quindi sembra che tra le due donne non vi siano i presupposti adatti per ritornare a fare pace, ma come sempre, mai dire mai.

Intanto, sempre sul fronte amoroso, l’attrice dichiara che in queste ore ha solo intenzione di vivere il suo nuovo amore, Andrea Zenga, lontano da occhi indiscreti e dalle telecamere. Ha infatti aggiunto che ha trascorso con il suo Zenga una bellissima notte di passione. Sembra dunque che il capitolo durata ben dieci anni con Giuliano Condorelli sia ormai una storia appartenente al passato per la giovane attrice, il suo presente si chiama Andrea Zenga.