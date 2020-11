Rosa Perrotta risponde agli attacchi: "Vengo dal periodo più brutto della mia vita"

Ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex naufraga dell'”Isola dei famosi”, Rosa Perrotta è a tutti gli effetti un personaggio noto. Oggi Rosa è un’influencer e oltre a pubblicizzare prodotti su Instagram, documenta scene di vita quotidiana. La Perrotta è mamma del piccolo Dodo, nato dall’amore per Pietro Tartaglione, corteggiatore e scelta a “Uomini e Donne”.

Oggi Rosa, Pietro e Dodo sono una famiglia. L’ex tronista è stata di recente vittima dei soliti haters a causa della sua eccessiva perdita di peso. Diversi commenti poco carini sono pervenuti ad indirizzo dell’ex tronista e così Rosa ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a chi ha fatto riferimento ad “un eccessivo dimagrimento“.

La forma fisica dei personaggi famosi è sempre sotto la lente di ingrandimento. Guai a farsi vedere troppo in carne o troppo magri, bisogna sempre essere perfetti. Questa volta è toccato a Rosa Perrotta difendersi dal body shaming. L’ex naufraga ci ha messo la faccia e ha risposto per le rime a chi l’ha criticata per la perdita di peso, considerata troppo eccessiva.

“Volevo fare due chiacchiere con voi e prendo spunto da alcuni commenti che ho letto circa la mia magrezza. Sono molto amareggiata. Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Oggi per fortuna la persona in questione sta bene. Ma vengo da un periodo di forte stress psicofisico“, ha dichiarato la Perrotta attraverso una serie di storie postate su Instagram.

Dietro la forte perdita di peso della Perrotta vi è dunque una situazione di stress psicofisico, dovuto ad una persona a lei cara che non ha versato in buone condizioni di salute. Rosa ha inoltre puntato il dito contro coloro che hanno manifestato scarsa sensibilità nei suoi confronti, invitando quanti la seguono a prestare maggiore attenzione nei giudizi soprattutto se non si conoscono i fatti.

A tal proposito, l’ex tronista ha dichiarato: “Leggere ‘Sei magra, sei anoressica, stavi molto meglio prima’…non sappiamo nulla della vita degli altri. Ci vuole un po’ di delicatezza nel rivolgersi agli altri perché non sappiamo cosa stanno affrontando“. Indubbiamente il pensiero della Perrotta è ampiamente condivisibile, considerando che per giudicare una persona bisognerebbe conoscerla.