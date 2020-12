Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, tutta la verità sulla presunta crisi: l’ex tronista rompe il silenzio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti e innamorati a “Uomini e Donne”. Nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, Rosa era la tronista di turno e Pietro la sua scelta. I due, hanno dato vita ad una delle storie d’amore più belle nate all’interno del programma. Perrotta e Tartaglione hanno sempre vissuto al massimo la loro storia, tanto che nel 2019 è arrivato il piccolo Domenico.

Rosa e Pietro hanno rappresentato una coppia consolidata prima e una famiglia affiata poi e Dodo ha sicuramente coronato il loro amore. Nell’ultimo periodo però qualcosa sta andando storto. Sia l’ex tronista che il suo compagno sono sempre stati molto attivi sui social, sponsorizzando prodotti e soprattutto documentando scene di vita quotidiana e della loro famiglia felice.

Diversi follower e non solo però, si sono accorti che negli ultimi tempi questa famiglia affiatata e innamorata non compariva più insieme. In molti hanno ritenuto che tra Rosa e Pietro fosse in atto una crisi di coppia, tanto che il gossip ha iniziato ad impazzare. Nessuno dei due è mai intervenuto, confermando oppure smentendo la crisi. La coppia si limitava solo ad apparire sui social con il figlio, ma mai insieme.

Adesso però a rompere il silenzio ci ha pensato l’ex tronista. Rosa attraverso una serie di Instagram stories, ha raccontato tutta la verità confermando la crisi di coppia che lei e Pietro stanno vivendo. La Perrotta ha ammesso che tra lei e Tartaglione si è rotto qualcosa, che stanno vivendo una situazione delicata e che di mezzo c’è una famiglia e proprio tale famiglia, sarà sempre la priorità per Rosa, come essa stessa ha dichiarato.

“Quello che è successo è palese agli occhi di tutti. Io e il mio compagno stiamo attraversando un momento particolare. Non posso dire no, si, forse. Sarebbe troppo semplice. Dobbiamo prenderci del tempo per capire“, queste le parole della Perrotta. Insomma, l’ex tronista non ha confermato una rottura definitiva con Pietro, al contrario ha ammesso che devono capire bene cosa fare, lasciando intravedere un po’ di luce infondo al tunnel.

“Spero che tutto si sistemi“, ha così concluso il suo lungo sfogo Rosa. L’ex tronista ha poi chiesto comprensione ai milioni di follower che la seguono. Dunque, la giovane influencer è uscita allo scoperto, a differenza del suo compagno che invece continua a tenere la bocca cucita. E’ apparsa molto provata Rosa, ma al contempo pacata. Non resta che sperare che questa coppia riesca a trovare un nuovo equilibrio e rimetta insieme i cocci del loro amore.