Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto sposi: Maria De Filippi invitata d’eccezione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, hanno dato vita ad uno dei troni più belli della storia di “Uomini e Donne”. Tronista lei, corteggiatore e scelta lui, oggi Rosa e Pietro sono ancora insieme e fanno sul serio. Un anno fa è nato il piccolo Domenico, Dodo per tutti e adesso, sono pronti a compiere il grande passo. Già due anni fa, Pietro aveva chiesto la mano di Rosa, ma l’arrivo del piccolo, ha fatto si che i fiori d’arancio venissero posticipati.

Adesso però la coppia ha trovato il proprio equilibrio ed è pronta a convolare a nozze. Intervistati dal magazine “Nuovo Tv“, la Perrotta e Tartaglione hanno parlato della loro vita insieme e soprattutto delle nozze che, a causa della pandemia, saranno slittate ancora. Ma si faranno! E a proposito di quel giorno, Rosa vuole che sia da favola.

La coppia, sta già iniziando a pensare a tutti coloro che gli saranno accanto durante uno dei giorni più belli della loro vita e un’invitata d’eccezione, sarà Maria De Filippi. Queen Mary è la persona che li ha fatti incontrare e conoscere e indubbiamente, ricopre un posto speciale nei loro cuori. Difatti, a proposito della presenza della De Filippi alle nozze, Rosa e Pietro hanno dichiarato: “Maria preparati!“.

L’ex tronista, dopo aver invitato Queen Mary al suo matrimonio si è sbottonata sul conto della conduttrice: “Sono e sarò sempre grata a Maria per tutto. Lei è stata artefice della cosa più bella e imprevedibile della mia vita. Non avevo fatto domanda per fare la tronista ed è stato un regalo bellissimo e inaspettato“.

La Perrotta, ha poi parlato della gioia di diventare mamma e sicuramente non le dispiacerebbe se ciò accadesse per la seconda volta, anche se: “Meglio non fare progetti“. Insomma, tutto sembra essere pronto, l’ospite d’eccezione è stata invitata e adesso non resta che attendere l’arrivo del momento propizio affinché Rosa e Pietro diventino marito e moglie.