Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, paura per il figlio Dodo: la corsa in ospedale

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno vissuto attimi di grande paura in seguito all’incidente di cui è stato vittima Dodo, il loro piccolino. A raccontarlo è la stessa Perrotta sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove spiega ai followers i particolari della vicenda.

Il tutto sarebbe accaduto in pochi attimi durante un’uscita al parco giochi. Il piccolo ha battuto la testa cadendo e si è procurato un brutto livido e un bernoccolo sulla tempia. Per questo motivo i genitori lo hanno immediatamente portato al Mangiagalli di Milano per effettuare i dovuti controlli.

Rosa e Pietro tranquillizzano i fan, dopo la brutta caduta del figlio Dodo

La coppia, nata davanti alle telecamere di “Uomini e Donne“, negli ultimi tempi sta attraversando un momento di forte crisi che ha reso necessaria la decisione di prendere un momento di pausa, ma per il bene del loro pargoletto hanno lasciato in disparte i problemi di cuore e sono apparsi più uniti che mai.

“Ora sono tranquilla ed è tutto ok. Siamo all’ospedale pediatrico perché stamattina Dodo correndo al parco è scivolato. Ha battuto la testa e gli è venuto un bozzo, una cosa mostruosa“, ha spiegato Rosa ai suoi affezionati followers cercando di tranquillizzarli. Per fortuna tutto è andato per il meglio e di tutta la vicenda è rimasto solo un grande spavento. Anche Pietro ha voluto informare i fan, pubblicando delle storie e confermando che il bimbo stesse bene.

Per quanto riguarda la loro situazione sentimentale, la Perrotta ha voluto precisare giorni indietro che questa loro crisi non è stata studiata a tavolino, come invece alcuni haters avevano insinuato. Inoltre, sembra voler aprire uno spiraglio di speranza per il loro futuro, rimanendo però sul vago: “Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio. Comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore” ha commentato con un certo ottimismo Rosa.