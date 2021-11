Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori bis: è nato Mario Achille

L’ex tronista di “Uomini e Donne”, Rosa Perrotta e la sua scelta e compagno, Pietro Tartaglione, sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Domenico Ethan è nato Mario Achille. La coppia, dopo aver vissuto un periodo di crisi è tornata più unita che mai e, a coronare questo nuovo inizio, è stato proprio Mario Achille. Il piccolo è nato martedì 9 novembre, a Milano.

La coppia, di origini campane, si è trasferita nella capitale della moda per avere maggiori opportunità lavorative. Rosa è un’influencer affermata e proprio a Milano, può praticare a pieno il proprio lavoro. A dare l’annuncio dell’arrivo del piccolo, ci hanno pensato mamma e papà sui loro rispettivi profili social. La Perrotta ha postato uno scatto che la ritrae assieme al piccolo e al suo compagno.

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi. Ci hai fatti spaventare per un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. Benvenuto al mondo, Mario Achille“, con queste parole Rosa ha annunciato la nascita del piccolo.

Come si legge, c’è stato un momento di spavento legato proprio alla venuta al mondo di Mario Achille. Non si sa ancora cosa sia accaduto, ma conoscendo quanto sia attiva sui social la Perrotta, sicuramente nei prossimi giorni darà maggiori spiegazioni ai suoi follower. Tutto rientrato per fortuna, come la stessa ex tronista ha ammesso e in una delle sue ultime storie, si vede il piccolo dormirle accanto nella sua culletta.

Anche papà Pietro non sta nella pelle, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto e dopo essersi spaventato e non poco per il piccolo. Adesso non resta che vedere la reazione del fratello maggiore quando vedrà Achille. Rosa e Pietro si sono conosciuti e scelti, a “Uomini e Donne”, nel 2016, nel 2019 è arrivata la proposta di matrimonio e il primo figlio.

Proprio questo motivo, unito a una crisi di coppia e la nascita adesso del secondogenito, ha portato i due a slittare ancora le nozze. I fiori d’arancio ci saranno con ogni probabilità, ma né Rosa né Pietro hanno fretta. Al momento si godono la loro meravigliosa famiglia e per il resto, ci sarà tempo.