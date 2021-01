Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, crisi superata: la svolta inaspettata e le prove inconfutabili

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono indubbiamente una delle coppie più belle formatesi a “Uomini e Donne”. Tronista di turno lei, corteggiatore e scelta lui, al culmine di un percorso intenso la Perrotta decise di uscire dal programma proprio con Tartaglione. Da quel momento i due hanno creato una storia e una famiglia splendide, il tutto culminato con la nascita del piccolo Domenico detto Dodo.

Rosa partecipò anche all'”Isola dei famosi” nelle vesti di naufraga e proprio lì Pietro, le chiese di sposarlo. L’arrivo di Dodo prima e il Coronavirus poi hanno portato i due a slittare le nozze. Qualche settimana fa però i fan della coppia hanno notato un particolare: Rosa e Pietro non apparivano più sui social insieme. Entrambi sono molto attivi su Instagram, con l’ex tronista che è oggi un’influencer.

Scene di vita quotidiana venivano postate, ognuno con il piccolo Dodo, ma mai insieme. Il momento buio è stato poi confermato da Rosa, la quale attraverso una serie di Instagram storie ha ufficializzato la crisi con Pietro. Il Natale però pare aver riunito la coppia e tutte le incertezze sembrano essere rientrate. Se ufficialmente Tartaglione e la Perrotta hanno trascorso le vacanze separati, un indizio sottolineato da Deianira Marzano ha fatto sperare tutti.

Pietro, poco attivo sui social in questo periodo, ha postato una rosa gialla nel taschino della sua giacca, la sera di capodanno. Le stesse rose erano sulla tavola della famiglia Perrotta la stessa sera. A confermare però il ritorno di fiamma e il superamento della crisi, sono stati i diretti interessati. Nelle ultime ore, Rosa ha postato una storia Instagram nella quale si legge un’intervista che rilasciò per il magazine “Vero” nel periodo in cui era tronista.

L’influencer ha però sottolineato un trafiletto nel quale asseriva che a seguito dell’esperienza vissuta a “Uomini e Donne”, sperava di innamorarsi e creare una bella famiglia. A ciò ha fatto seguito una foto di lei, Pietro e Dodo, accompagnata da un cuore. A fare eco all’indizio della Perrotta, ci ha pensato il suo compagno che ha rilasciato sui social delle altre prove del loro riavvicinamento.

Tartaglione ha postato una serie di Instagram storie che lo vedono insieme all’ex tronista durante momenti di vita passati insieme e dove in alcuni casi compare solo Rosa con Dodo in braccio e la canzone di Elisa “Promettimi“, come sottofondo. Insomma, se i diretti interessati non hanno ancora ufficialmente parlato, gli indizi lanciati fanno una prova e anche concreta.

Dunque, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno ufficialmente superato la crisi e sono pronti per ricominciare insieme al loro piccolo, dando una seconda opportunità alla loro splendida famiglia. Magari adesso per l’ex tronista e il suo compagno, Covid permettendo, potrebbe essere il momento giusto per pensare concretamente alle nozze e diventare così finalmente, marito e moglie.