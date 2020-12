Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: aria di crisi per la coppia

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia nata nella trasmissione di “Uomini e Donne” in cui lei che ricopriva il ruolo della tronista ha scelto proprio lui, tra i vari pretendenti, costruendo una storia d’amore che dura ormai dal maggio 2017. In seguito, sono diventati anche genitori del piccolo Domenico nato nell’estate 2019. Rosa aveva anche ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno, ma ad oggi la data sembra più lontana che mai, forse a causa di un allontanamento. Vediamo cosa sta succedendo.

Da qualche tempo, sembra che il loro rapporto stia risentendo di alcuni problemi. Se all’inizio lei appariva molto innamorata e presa da Pietro, ora le cose sembrano molto diverse. A notare un raffreddamento nel loro rapporto, sono i molti follower della coppia preoccupati per i loro beniamini e si chiedono se stanno attraversando un periodo difficile.

Inoltre, sui profili social non compaiono più insieme dal mese di ottobre e anche le loro stories su Instagram confermerebbero questo allontanamento e momento difficile che sta vivendo la coppia. Nelle foto lei appare molto stanca, dimagrita e spossata, segno che qualcosa non sta andando e funzionando bene tra i due.

Proprio nei giorni scorsi, Rosa che è piuttosto restìa a raccontarsi ai suoi followers, ha deciso di confidarsi proprio perché è apparsa in uno stato molto diverso dal solito. La stessa Perrotta sui social si è sfogata dicendo: “Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita é stata molto male“.

Un percorso e una situazione dura per lei che ha deciso di allontanarsi, non solo dal compagno, ma anche dal figlio stesso. Ora sembra che il momento sia terminato e lei non ha esitato a ringraziare i suoi follower per non averle mai fatto mancare il loro supporto e vicinanza.