Ronn Moss chiede la residenza in Puglia, il Ridge di "Beautiful" sarà cittadino di Fasano

Sono passati 10 anni dal lontano 2012 in cui per la prima volta Ronn Moss mise piede in Puglia, innamorandosi subito della regione italiana. All’epoca l’attore americano era arrivato in Italia per girare alcuni episodi della popolare soap opera “Beautiful” nel ruolo di Ridge Forrester, da lui originato e che l’ha reso famoso in tutto il mondo.

In quella occasione furono girate, tra Polignano a Mare e Alberobello, le attese nozze tra i personaggi di Ridge e Brooke Logan, sua eterna amante nella soap nella quale l’attore ha recitato dal 1987 al 2012. L’impatto che la Puglia ebbe sull’attore fu forte, e dette inizio ad un profondo attaccamento di Ronn con la Puglia.

Un amore che non è mai scemato nel corso del tempo, tanto che Moss ha adesso formalizzato la sua unione con il territorio investendo nella Masseria Paretano e richiedendo la residenza a Fasano. “Dopo tanti anni di ricerca, sono felice di essere approdato in questa terra piena di forza, mistero e amore, protetta da ulivi millenari che sembrano vegliare su ogni cosa. Qui sento di aver realizzato uno dei miei sogni“, spiega l’attore americano, che risiederà in Puglia sei mesi l’anno.

Il progetto, sul quale Ronn ha investito insieme ai soci Giuseppe e Angelo Di Mola ed al suo manager Tiziano Cavaliere, renderà la location una meta per matrimoni ed eventi ai quali Moss parteciperà personalmente, rendendo unica l’esperienza degli ospiti. Nella struttura sono presenti un ristorante a km 0, un’area wellness ed una piscina, e sono disponibili attività come passeggiate a cavallo e voli in mongolfiera.

Non si tratta del primo progetto della star nella regione italiana. Lo scorso anno ha prodotto infatti “Viaggio a sorpresa“, nel quale recita a fianco di Lino Banfi per la regia di Roberto Baeli e che vede Moss interpretare un broker di New York che acquista proprio una masseria in Puglia, ma viene truffato. Inoltre, insieme ai soci Donato Pistola e Tiziano Cavaliere ha iniziato tempo fa a produrre vino, sviluppando i Wine Moss.