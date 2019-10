Romina Power smentisce la crisi con Al Bano Carrisi: "Non credete ad una sola parola!"

Nei salotti di “Mattino Cinque” il giornalista Riccardo Signoretti dà una importante notizia sul rapporto tra Al Bano Carrisi e Romina Power. Loredana Lecciso, in una intervista al settimanale “Nuovo Tv“, avrebbe dato delle informazioni molto importanti sulla coppia che fa discutere da ormai più di trent’anni.

Riccardo Signoretti ha infatti rivelato: “Al Bano e Romina insieme non li vedrete più. Loredana di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta”. Una notizia che gira immediatamente sul web, con i fan della coppia che si sono disperati leggendo questa possibile separazione in campo artistico. Il cantante natìo di Cellino San Marco infatti avrebbe grandi progetti con lei, come una possibile partecipazione al “Festival di Sanremo”.

Nelle ultime ore però Romina Power ha deciso di prendere le distanze da queste dichiarazioni rilasciate da Riccardo Signoretti. La notizia sin da subito è stata messa in dubbio, poiché l’americana, mentre si trova in Thailandia in vacanza, ha pensato ad Al Bano pubblicando sul suo profilo Instagram una foto durante un loro concerto in Australia.

Ora arriva anche una smentita ufficiale da parte sua, negando ogni parola rilasciata da Riccardo Signoretti in questa fantomatica intervista a Loredana Lecciso: “Cosa mi tocca leggere sul web. Tutte palle!!! Non credete ad una sola parola!”. Quindi, con questo post, Romina sottolinea che il legame con Al Bano Carrisi è rimasto ancora molto forte.

Per il momento sembra però molto difficile che i due possano tornare insieme come coppia fissa, ma di sicuro potrebbero continuare con i loro concerti. La coppa formata da Al Bano Carrisi e Romina Power è molto cercata soprattutto all’estero, in cui fanno spesso sold-out nei paesi come la Russia, l’Ucraina e l’Australia. Ed entrambi potrebbero festeggiare la loro carriera musicale con un’ennesima partecipazione alla kermesse sanremese, seppure Romina non sembra molto convinta.