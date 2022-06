Romina Power rompe il silenzio sulla figlia Ylenia: "Ecco come sono andate veramente le cose"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il cantante Al Bano Carrisi. L’uomo, originario di Cellino San Marco (Brindisi), è un’artista noto non soltanto nel nostro Paese ma in tutto il mondo. Recentemente Carrisi ha fatto parlare di sé in quanto ha rilasciato forti dichiarazioni circa la crisi sociale che si è scatenata in Ucraina. Al Bano si è detto vicino a quella popolazione martoriata, e infatti ha voluto ospitare all’interno della sua tenuta nelle campagne di Cellino una famiglia ucraina.

Al Bano ha definito queste persone, e soprattutto i bambini che sono arrivati dall’Ucraina, come suoi nuovi figli. L’iniziativa del cantante è stata ben accolta dalla popolazione di Cellino, che ama molto l’artista che ha portato lustro alla loro terra. Ma in questi mesi l’attenzione è caduta anche su Romina Power, la cantante originaria degli USA ed ex moglie di Al Bano: la coppia, come si sa, è stata colpita da un grande dolore, ovvero quello della scomparsa della figlia Ylenia, scomparsa in America e mai più ritrovata. A tal proposito sono arrivate dichiarazioni importanti della stessa Romina.

L’annuncio di Romina

Di recente Romina Power ha rilasciato una intervista a Walter Veltroni, con il quale ha parlato dei momenti salienti della sua vita, sia privata che professionale. La Power ha spiegato anche alcuni particolari circa la scomparsa della figlia Ylenia, che quando ha fatto perdere le sue tracce si trovava a New Orleans.

Niente lasciava presagire che da un momento all’altro ella potesse far perdere per sempre le sue tracce. All’epoca Ylenia era scappata in Belize in quanto aveva scoperto un tradimento da parte del fidanzato e ha vissuto per diverso tempo in una capanna sulla spiaggia. Romina ha fatto sapere che con lei la figlia si sentiva.

Poi Veltroni le ha chiesto se c’è qualcosa che rivivrebbe nella sua vita. “Se potessi scegliere rivivrei un giorno con Ylenia. Un giorno qualsiasi, con lei… Non smetterò mai di cercarla… In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa” – così ha dichiarato Romina a Walter Veltroni, lasciando i fan davvero senza parole e basiti. Questo ci fa capire come la cantante sia molto legata alla figlia scomparsa.