Romina Power ricorda Ylenia Carrisi con foto e messaggi commoventi su Instagram

Romina Power, a più di 20 anni dalla sua scomparsa, negli ultimi giorni sta ricordando quotidianamente Ylenia Carrisi con foto e commoventi messaggi. La ragazza si trovava nella città di New Orleans quando, nella notta di Capodanno del 1993, si sono perse le sue tracce e la sua sparizione ancora oggi è avvolta dal mistero più profondo. Se Albano Carrisi ha accettato la scomparsa della figlia, chiedendo e ottenendo nel 2014 la dichiarazione di morte presunta, diversa è la situazione della Power che non ha mai smesso veramente di cercare Ylenia e di sperare che sia ancora viva.

La bellissima sorella di Yari, Cristel e Romina Junior, il 29 novembre prossimo avrebbe compiuto 49 anni e Romina Power dal 3 novembre ha iniziato a ricordarla su Instagram, postando ogni giorno una foto diversa della bella figlia. Con il primo post, in cui vediamo Ylenia solare e con un sorriso smagliante, la cantante di Felicità ricorda il giorno della scomparsa e chiede a tutti i suoi followers di contattarla se dovessero notare qualche donna che assomiglia a sua figlia, alla ragazza in foto.

I post sono già numerosi e in ogni commento Romina ricorda qualcosa dell’amata figlia maggiore. “La mia Ylenia, dove sei?”, si chiede la Power. In altri messaggi parla di quello che amava la sua Ylenia, come in quello scritto il 6 novembre: “Ylenia si sentiva sempre bellissima al sole”. Con altre fotografie ricorda la loro speciale complicità e gli obiettivi che la giovane mai ritrovata stava raggiungendo, come in quella postata poche ore fa, in cui si legge: “Ti mancava un esame e già ti avevano offerto un lavoro come insegnante di letteratura spagnola al King’s College di Londra”.

I pensieri scritti da Romina Power sono pieni di amore, tenerezza e ovviamente forte nostalgia: “Vorrei averti tenuto sempre con me come quando eri bambina. La mia bambina”; “Ylenia, il tuo sorriso illuminava le mie giornate”; e ancora “Una bellezza così naturale e rara! La mia dolcezza”. Ma fra le varie foto ricordo condivise, ce ne è anche una con Albano Carrisi in cui gli ex marito e moglie baciano insieme la figlia scomparsa: “Sei così amata, Ylenia! E ci manchi”.

Insomma, Romina Power come sempre ricorda la sua amata figlia, ma adesso ha deciso di farlo pubblicamante con quello che è stato definito anche come “Il mese di Ylenia” per condividere i suoi sentimenti con fan e seguaci, ma soprattutto per tenere vivo il ricordo di Ylenia Carrisi e continuare a sperare che possa essere ritrovata da qualche parte nel mondo.