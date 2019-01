Romina Power lancia una frecciatina alla Lecciso e posta su Instagram la foto con la mamma di Al Bano

Romina Power ha voluto rendere omaggio a Donna Iolanda, mamma di Al Bano, in occasione del suo 96esimo compleanno con un post su Instagram che le ritrae insieme e abbracciate. “Tanti, tanti auguri, Iolanda per i tuoi 96 anni vissuti con amore e dignità” ha infatti scritto la cantante concludendo con un ‘Ti voglio bene’.

Suocera e nuora, nonostante il divorzio con Al Bano, hanno sempre mantenuto degli ottimi rapporti e inutile dire che il post da parte di Romina è apparso ai tantissimi follower come una frecciatina vera e propria nei confronti di Loredana Lecciso. Infatti l’ex compagna di Al Bano non è mai andata d’accordo con la madre del cantante che, continua ancora oggi a non rivolgerle parola.

Questo di Romina sembra essere solamente l’ultima frecciatina della cantante alla ‘storica rivale in amore’ visto che dopo aver trascorso il Natale da sola, ha invece deciso di festeggire il primo dell’anno insieme all’ex marito con il quale ha anche condiviso il palcoscenico del concerto in Polonia. Ecco dunque che da Zakopane, la cantante ha pubblicato un video che la ritrae proprio assieme ad Al Bano felice e sereno vicino alla sua ex moglie.

I due si sono sempre confermati come ottimi amici e, nonostante gli anni di battaglie dopo il divorzio, fortunatamente hanno appianato tutte le divergenze ristabilendo l’armonia di coppia. In molti in questi anni hanno anche sperato in un ritorno di fiamma tra i due ma sia Romina che Al Bano si sono ripromessi di limitarsi solamente ad un rapporto lavorativo e niente più.

La rivalità tra le due dame di Cellino San Marco invece sembra non placarsi e gli ultimi post della Power sono apparsi come dei veri e propri attacchi personali. Gli auguri a Donna Iolanda e il video con Al Bano a Zakopane potrebbero essere una risposta da parte della Power alla foto postata dalla Lecciso dove, in compagnia del cantante e dei due due figli, Jasmine e Bido, si mostrava felice e contenta il giorno di Natale.