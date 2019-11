Romina Power lancia un appello per ritrovare la figlia Ylenia: "Aiutatemi"

Romina Power è tornata a parlare dell’amata figlia Ylenia Carrisi – scomparsa in circostanze misteriose a New Orleans e mai più ritrovata – tramite il suo profilo ufficiale sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove la celebre cantante ha lanciato un singolare quanto inaspettato appello.

La scomparsa di Ylenia è stata per Romina Power una ferita che non si è mai rimarginata; un dolore sicuramente diverso rispetto a quello provato per la scomparsa del padre, il celebre attore di Hollywood, Tyrone Power, che morì quando Romina era ancora molto giovane. L’ex moglie di Al Bano non si è mai rassegnata all’assenza della figlia, rigettando categoricamente ogni ipotesi di morte.

Romina Power lancia un appello sui social per ritrovare Ylenia

Novembre è un mese molto particolare per la famiglia Carrisi, perché è anche il mese in cui Ylenia è nata. Una data impossibile da dimenticare, tanto che Romina quest’anno ha voluto condividere con i suoi fan i suoi ricordi di Ylenia, lanciando anche un importante messaggio che ha lasciato sorpresi in tanti.

Romina spiazza con il suo ultimo post su Instagram riguardante la figlia scomparsa: “Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio 1994. Aveva 23 anni e non ho mai smesso di sperare di abbracciarla di nuovo“. Parole, che lasciano trapelare tutto l’amore e la speranza a cui si aggrappa ancora la Power, che non vuole arrendersi all’idea di aver perso per sempre la sua adorata creatura.

La Power ha condiviso con i suoi numerosi followers anche uno scatto della figlia all’epoca della sua scomparsa, pur sapendo che se oggi Ylenia fosse viva, sarebbe molto diversa da quella foto. L’uso dei social è molto importante in questa occasione, un modo per tenere sempre accesa l’attenzione su un cold case, cioè uno di quei casi irrisolti.

Romina ha chiesto anche ai suoi fan di mandarle ogni tipo di segnalazione che possa essere utile al ritrovamento di Ylenia, in tal senso le sue parole: “So che da allora deve essere cambiata, ma se qualcuno riconosce una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore contattatemi“. A questa richiesta si è aggiunta anche quella di condividere il suo post, così da poter diffordere quanto più possibile nel mondo dei social il suo appello, nella speranza che qualcosa possa cambiare.