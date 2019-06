Romina Power, la reazione dopo l’incontro inaspettato con Loredana Lecciso

Il triangolo amoroso formato da Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power continua a tenere banco e ad infiammare il gossip estivo, grazie ad una recente indiscrezione riportata dal sito Dagospia, riguardante un inaspettato quanto imbarazzante incontro tra le due ex compagne del noto cantautore pugliese.

Nonostante i tanti messaggi e appelli lanciati dal Leone di Cellino San Marco, che più di una volta ha sottolineato di sognare la pace e l’armonia tra le sue ex, tra Loredana e Romina sembra continuare la guerra fredda, almeno stando a quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, noto ai più anche per aver sbugiardato recentemente per primo Pamela Prati e le sue false nozze con Mark Caltagirone, oltre al castello di bugie orchestrato da Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

Romina scappa alla vista della Lecciso

Stando a quanto riferito da Dagospia, Loredana e Romina si sarebbero incontrate per caso a Roma, nella splendida location dell’hotel Hilton, dove la figlia di Tyrone Power avrebbe alloggiato con la figlia più piccola – la Power possiede un appartamente in pieno centro, ma lo ha dato in comodato d’uso ad una associazione buddista per ripulire il karma, così ogni volta che fa scalo a Roma è costretta ad andare in albergo – mentre la Lecciso sarebbe andata lì per fare un servizio fotografico.

Secondo i rumors l’incontro sarebbe avvenuto mentre Romina stava lasciando la sua camera, quindi l’incontro inaspettato con la pugliese; un incrocio a dir poco sgradito, a tal punto che la Power si rumoreggia sia letteralmente scappata via con la piccola Romina jr, che presto vedremo nella nuova stagione di “Don Matteo”.

Sembra che madre e figlia si siano rifugiate in un bar privato, posto al primo piano dell’edificio, quindi la decisione di lasciare l’albergo. I rumors più accreditati assicurano quindi che tra le due ex compagne di Al Bano Carrisi non c’è stato alcun saluto, nonostante le due facciano entrambe parte della grande famiglia allargata del cantante pugliese.

Le due donne non hanno mai fatto mistero di non sopportarsi, infatti sono state tante le frecciatine che si sono lanciate a vicenda nel corso degli anni, situazione che è degenerata dopo il ritorno professionale di Al Bano e Romina. Gli attriti sicuramente hanno condizionato non poco il rapporto anche con i figli, infatti ad esempio Loredana ha un pessimo rapporto con Cristel, tanto da non essere stata invitata per tempo al suo matrimonio. Al contrario, Romina ha creato un buon rapporto con Jasmine e Bido, i figli più piccoli di Al Bano.